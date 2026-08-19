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Balıkesir Sındırgı’da ormanlık alanda yangın! Müdahale sürüyor

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Balıkesir Sındırgı’da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının tankerden yükselen alevlerin ormana sıçramasıyla çıktığı iddia edilirken, yangına 4 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda arazöz ile havadan ve karadan müdahale ediyor.

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Peş peşe yaşanan artçı depremlerle ismini duyuran Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bu kez orman yangını alarmı verildi. Birkaç gün önce Kazdağları'ndaki ormanlık alanda çıkan yangının ardından bu kez de Düvertepe Mahallesi'nde orman yangını çıktı.

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Balıkesir Sındırgı’da ormanlık alanda yangın! Müdahale sürüyor
Başlık ResmiBalıkesir Sındırgı’da ormanlık alanda yangın! Müdahale sürüyor

Saat 13.30 sıralarında, tankerden yükselen alevlerin ormana sıçramasıyla çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede ormanlık alanda büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 4 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda arazöz ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Balıkesir Sındırgı’da ormanlık alanda yangın! Müdahale sürüyor
Başlık ResmiBalıkesir Sındırgı’da ormanlık alanda yangın! Müdahale sürüyor

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

6 uçak, 6 helikopter, 45 arazöz, 1 iş makinesi ve 269 personel ile Balıkesir Sındırga’da orman dışı alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangının bir an evvel kontrolü altına alınması için mücadelemiz devam ediyor.

KAZDAĞLARI ALEV ALMIŞTI

3 gün önce de Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nda bulunan ormanlık alanda yangın çıkmıştı. Yangın, Narlı Mahallesi mevkisindeki bölgede başlamış, dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edilmişti. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Balıkesir
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