Balıkesir'de depremler peş peşe geldi! Naci Görür dikkat çeken detayı paylaştı

Balıkesir'de peş peşe gelen depremler vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Prof. Dr. Naci Görür'den Dursunbey merkezli depremlere ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Görür, bölgedeki deprem faaliyetlerinin belirli periyotlarla tekrarlandığına değindi, işte detaylar...

Balıkesir'de meydana gelen depremler bölge halkında paniğe sebep oldu. Dursunbey'de önceki gece 40 dakika ara ile 3,3 büyüklüğünde iki deprem oldu. Aynı yerde dün akşam da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği yere yakın olduğu için normalden daha fazla hissedildi.

NACİ GÖRÜR'DEN UYARI GELDİ

Ünlü Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Dursunbey merkezli depremlerin ardından medya hesabından bir değerlendirmede bulundu. Görür, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Adaören-Dursunbey/Balıkesir’de deprem oldu. Deprem Balıkesir Fay Zonunun doğu devamında. Dursunbey yöresinde 20.Yüzyılda 1924,1952 ve1979’da da belli büyüklükte depremler var. 1898’de Başıkesir’de 7,0 büyüklüğünde deprem olmuştur. Sevgiyle.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.