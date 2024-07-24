Balkanlar olaya el attı! Meteoroloji'den serinleten haber geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 ile sarı kodlu; aralarında İstanbul'un da olduğu çok sayıda ile ise sağanak uyarısı vererek tedbirli olunması çağrısı yaptı. İç ve kuzeydoğu kesimlerinde sıcaklığın 4 dereceye kadar düşeceği bildirdi. Öte yandan Hava Forum, "Balkanlar olaya el koydu" deyip İstanbul'da gece hava sıcaklığının 19 dereceye ineceğini aktardı.

Günlerdir yüksek nem ve sıcaklıkla mücadele eden yurt geneli için sevindiren haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre, yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Çankırı, Sivas, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Balıkesir'in kuzey, Erzurum ve Van’ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz’de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

İç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

SARI KODLU UYARI

Kurum, bugün gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiğini; ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Öte yandan meteorolojik forum sitesi Hava Forum, sıcaklıkların düşeceğini aktarıp şu paylaşımı yaptı:

Balkanlar olaya el koydu. Aşırı Afrika sıcaklarını ülkemizden kovuyor. Özellikle cuma ve cumartesi gecesi rahat bir uyku ortamı sağlayacak. İstanbul geceleri 19-20 derecelere düşecek.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİN RAPORU

24 TEMMUZ ÇARŞAMBA

25 TEMMUZ PERŞEMBE

26 TEMMUZ CUMA

27 TEMMUZ CUMARTESİ

28 TEMMUZ PAZAR