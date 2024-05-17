Balkanlar üzerinden geliyor! Çöl tozu 7 gün yurdu esir alacak

CHP’li Başkan Burcu Köksal'ın foyası ifşa oldu: Atamaları örtbas için yalan söyledi

CHP’li Başkan Burcu Köksal'ın foyası ifşa oldu: Atamaları örtbas için yalan söyledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağını bildirdi. Kurum, mevcut kar örtüsünün erime riski nedeniyle Hakkari ve Van için ise sarı kod uyarısı verdi. Öte yandan bugün Balkanlar üzerinde giriş yapacak çöl tozlarının ise önümüzdeki altı gün boyunca etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, hava sıcaklıkları yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 3 dereceye kadar artacak.

Yurdun diğer bölgelerinde ise sıcaklıklarda bir değişiklik olmayacak.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Balkanlar üzerinden gelecek çöl tozu bugün yurda giriş yapacak; cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe gününe kadar etkili olacak.

KAR ERİMESİ UYARISI

Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde bulunan kar örtüsünün üzerine gerçekleşen yağışlar ile beklenen yeni yağışlar sebebiyle önümüzdeki günlerde bölgede kar erimesine bağlı meydana gelebilecek olumsuzluklar ve heyelan tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.