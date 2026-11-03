Barış diplomasisi: Orta Doğu ve Karadeniz'de devredeyiz

Türkiye, Orta Doğu ve Karadeniz'deki krizlerin çözümünde çok yönlü bir diplomasi trafiği yürütüyor. Ankara, ABD-İran geriliminde Mekke İttifakı ve Katar üzerinden müzakere zeminini güçlendirmeyi hedeflerken; Rusya-Ukrayna hattında ise Karadeniz seyrüsefer güvenliği ve tahıl sevkiyatının aksamaması için denge politikasını sürdürüyor.

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ABD'de seçim sandığı kurulurken Ankara'nın öncülüğündeki Mekke İttifakı'nın yeniden toplanması ihtimali öne çıktı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın İran merkezli gerilimi ve ateşkes arayışlarını masaya yatırması beklenirken, Katar'ın da diplomatik sürece ev sahipliği yapma ihtimali gündemde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde Hürmüz Boğazı ve Yemen'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, sorunun diplomasi zemininde çözülmesi için gayret gösterdiklerini ifade etmişti.

İran'dan gelen ABD ile doğrudan görüşmelerin Türkiye veya Katar'da yapılabileceği yönündeki açıklamalar, diplomasi trafiğinin yeni bir müzakere zeminine taşınabileceğine işaret ediyor.

RUSYA-UKRAYNA ARASINDA DENGE DİPLOMASİSİ

Ankara'nın diplomasi hamleleri Orta Doğu ile sınırlı değil. Avrupa ile Rusya arasında G20'de yaşanan fotoğraf krizine karşın Türkiye, Moskova ile ilişkilerini sürdürürken Kiev ile de doğrudan temas kuruyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşıyla iletişim kanallarını açık tutarken; Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin İstanbul ziyareti, savaşın sona erdirilmesine yönelik yeni diplomatik arayışları gündeme taşıdı.

Karadeniz'de artan güvenlik riskleri karşısında taraflara itidal çağrısı yapan Ankara; seyrüsefer güvenliğinin ve tahıl sevkiyatının kesintiye uğramamasını istiyor.

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