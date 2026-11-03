Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

Barış diplomasisi: Orta Doğu ve Karadeniz'de devredeyiz

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Barış diplomasisi: Orta Doğu ve Karadeniz'de devredeyiz
Başlık ResmiBarış diplomasisi: Orta Doğu ve Karadeniz'de devredeyiz

Türkiye, Orta Doğu ve Karadeniz'deki krizlerin çözümünde çok yönlü bir diplomasi trafiği yürütüyor. Ankara, ABD-İran geriliminde Mekke İttifakı ve Katar üzerinden müzakere zeminini güçlendirmeyi hedeflerken; Rusya-Ukrayna hattında ise Karadeniz seyrüsefer güvenliği ve tahıl sevkiyatının aksamaması için denge politikasını sürdürüyor.

Kaydet
|
Yeşim Eraslan
YEŞİM ERASLAN

ABD'de seçim sandığı kurulurken Ankara'nın öncülüğündeki Mekke İttifakı'nın yeniden toplanması ihtimali öne çıktı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın İran merkezli gerilimi ve ateşkes arayışlarını masaya yatırması beklenirken, Katar'ın da diplomatik sürece ev sahipliği yapma ihtimali gündemde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde Hürmüz Boğazı ve Yemen'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, sorunun diplomasi zemininde çözülmesi için gayret gösterdiklerini ifade etmişti.

İran'dan gelen ABD ile doğrudan görüşmelerin Türkiye veya Katar'da yapılabileceği yönündeki açıklamalar, diplomasi trafiğinin yeni bir müzakere zeminine taşınabileceğine işaret ediyor.

RUSYA-UKRAYNA ARASINDA DENGE DİPLOMASİSİ

Ankara'nın diplomasi hamleleri Orta Doğu ile sınırlı değil. Avrupa ile Rusya arasında G20'de yaşanan fotoğraf krizine karşın Türkiye, Moskova ile ilişkilerini sürdürürken Kiev ile de doğrudan temas kuruyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşıyla iletişim kanallarını açık tutarken; Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin İstanbul ziyareti, savaşın sona erdirilmesine yönelik yeni diplomatik arayışları gündeme taşıdı.

Karadeniz'de artan güvenlik riskleri karşısında taraflara itidal çağrısı yapan Ankara; seyrüsefer güvenliğinin ve tahıl sevkiyatının kesintiye uğramamasını istiyor.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.