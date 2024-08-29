Bariyerlere çarpıp taklalar attı! Genç mühendis feci kazada hayatını kaybetti
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Bursa İnegöl'de inşaat mühendisi gencin kullandığı araç taklalar atıp bariyerlere çarptı. Feci kazada 23 yaşındaki mühendis hayatını kaybetti.
Sabah saatlerinde Bursa otobanı Kestel ilçesi mevkiinde, İnegöl'den Yalova'da çalıştığı iş yerine seyir halindeki sürücü Yusuf Akalın (23) yönetimindeki 34 EYJ 082 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpıp taklalar attı.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR
Hurdaya dönen aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi. Yapılan otopsinin ardından gencin cenazesi ailesine teslim edildi. Cenaze Huzur mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından götürüldüğü mezarlıkta gözyaşlarıyla defnedildi.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı