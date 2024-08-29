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Bariyerlere çarpıp taklalar attı! Genç mühendis feci kazada hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bariyerlere çarpıp taklalar attı! Genç mühendis feci kazada hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa İnegöl'de inşaat mühendisi gencin kullandığı araç taklalar atıp bariyerlere çarptı. Feci kazada 23 yaşındaki mühendis hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde Bursa otobanı Kestel ilçesi mevkiinde, İnegöl'den Yalova'da çalıştığı iş yerine seyir halindeki sürücü Yusuf Akalın (23) yönetimindeki 34 EYJ 082 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpıp taklalar attı.

Bariyerlere çarpıp taklalar attı! Genç mühendis feci kazada hayatını kaybetti - 1. Resim

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Hurdaya dönen aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi. Yapılan otopsinin ardından gencin cenazesi ailesine teslim edildi. Cenaze Huzur mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından götürüldüğü mezarlıkta gözyaşlarıyla defnedildi.

Bariyerlere çarpıp taklalar attı! Genç mühendis feci kazada hayatını kaybetti - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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