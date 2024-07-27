Bartın’da bir kişi umuma açık tuvalette ölü bulundu
Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Bartın'da bir kişi kent merkezindeki umuma açık tuvalette ölü bulundu. Ölen şahsın kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Kemerköprü Mahallesi Rüştiyeler Sokak'ta umuma açık tuvalette bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERDİLER
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Nizamettin A. (74) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
OTOPSİ YAPILACAK
Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen Nizamettin A'nın cesedi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesine götürüldü.
Düzenleyen: Melin Öztürk - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı