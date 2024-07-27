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Bartın’da bir kişi umuma açık tuvalette ölü bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bartın’da bir kişi umuma açık tuvalette ölü bulundu

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bartın'da bir kişi kent merkezindeki umuma açık tuvalette ölü bulundu. Ölen şahsın kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kemerköprü Mahallesi Rüştiyeler Sokak'ta umuma açık tuvalette bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERDİLER

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Nizamettin A. (74) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOPSİ YAPILACAK

Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen Nizamettin A'nın cesedi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesine götürüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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