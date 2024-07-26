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Mustafa Albayrak ölü bulundu! Şüpheli ölümü otopsi aydınlatacak

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Mustafa Albayrak ölü bulundu! Şüpheli ölümü otopsi aydınlatacak

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan ve kendisinden bir süredir haber alınamayan Mustafa Albayrak, annesi tarafından evinde ölü bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Feci olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Yeniköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süredir kendisinden haber alınamayan Mustafa Albayrak'ın (41), annesi oğlunu evde hareketsiz şekilde buldu. 

CESEDİNİ EKİPLER BULDU

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucu Albayrak'ın bir süre önce hayatını kaybettiği belirlendi. 

Mustafa Albayrak ölü bulundu! Şüpheli ölümü otopsi aydınlatacak - 1. Resim

OTOPSİ YAPILACAK

41 yaşındaki adamın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Albayrak'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonrasında netlik kazanacağı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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