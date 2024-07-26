Mustafa Albayrak ölü bulundu! Şüpheli ölümü otopsi aydınlatacak

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan ve kendisinden bir süredir haber alınamayan Mustafa Albayrak, annesi tarafından evinde ölü bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara Elmadağ'da akıllara durgunluk veren ölüm! Fırlayan TIR tekerleği 18 yaşındaki Berra'nın ölümüne neden oldu

Ankara Elmadağ'da akıllara durgunluk veren ölüm! Fırlayan TIR tekerleği 18 yaşındaki Berra'nın ölümüne neden oldu

Feci olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Yeniköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süredir kendisinden haber alınamayan Mustafa Albayrak'ın (41), annesi oğlunu evde hareketsiz şekilde buldu.

CESEDİNİ EKİPLER BULDU

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucu Albayrak'ın bir süre önce hayatını kaybettiği belirlendi.

OTOPSİ YAPILACAK

41 yaşındaki adamın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Albayrak'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonrasında netlik kazanacağı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.