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Ankara Elmadağ'da akıllara durgunluk veren ölüm! Fırlayan TIR tekerleği 13 yaşındaki Berra'nın ölümüne neden oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara-Samsun yolu üzerinde seyahat halindeyken fırlayan TIR tekerleğinin üstüne düşmesi sonucu 13 yaşındaki Berra Eraslan hayatını kaybetti.

Kaza, Ankara-Samsun yolu üzeri Elmadağ mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, hareket halinde olan TIR'ın köprü üzerinde ilerlerken tekerleği çıktı ve köprüden aşağı düştü. İlk olarak park halindeki arabaya çarpan tekerlek daha sonra o esnada aracın yanından geçen 13 yaşında Berra Eraslan'a çarptı.

Çevrede bulunan vatandaşların üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ise 13 yaşındaki Berra Eraslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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