Seçil Erzan'ın kayıp milyonları için çelik kasa detayı! Avukat Candaş Gürol iddiaya cevap verdi

Birçok futbolcu dahil 29 kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın yargılandığı davada sıcak gelişmeler yaşandı. Milyonlarca paranın Avukat Candaş Gürol'da olduğu iddia edilmişti. Gözlerin çevrildiği Avukat Gürol yaptığı açıklamada, "İddia tamamen gerçek dışıdır. Akla zarar ve iftira niteliğinde" şeklinde konuştu.

Seçil Erzan'a bir dava daha! İki ismi önce dolandırdı sonra dolandırıldı

Seçil Erzan'a bir dava daha! İki ismi önce dolandırdı sonra dolandırıldı

'İzmirli Seçil Erzan' her şeyi itiraf etti! Hatice Özalp: Ameliyatlara çok para harcadım

'İzmirli Seçil Erzan' her şeyi itiraf etti! Hatice Özalp: Ameliyatlara çok para harcadım

Seçil Erzan davası Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Ünlü futbolcular dahil 29 kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan Seçil Erzan'ın eski sevgilisi olduğu iddia edilen Avukat Candaş Gürol açıklamalarda bulundu.

SEÇİL ERZAN DAVASINDA TEFECİ DETAYI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan yeni iddianamede davanın seyrini değiştirecek yeni detaylara yer verildi. İddianamede ifadesine yer verilen Mojtaba Haghani davanın seyrini değiştirecek iddialarda bulundu.

Seçil Erzan'ı eşi vasıtasıyla tanıdığını söyleyen Haghani, Erzan'ın bir fondan bahsederek 60 gün içerisinde yüzde 30 kâr getirdiğini söylediğini anlattı. Erzan'a toplamda 300 bin dolar elden para verdiğini söyleyen Haghani, "Seçil'in paraya ihtiyacı vardı. Süleyman Aslan isimli kişiden bankada senet karşılığında 10 milyon lira aldı. 14 milyonluk senede ben de kefil olarak imza attım." dedi.

İddianamede Seçil Erzan'ın alınan ifadesinde Moci diye bahsettiği kişinin Mojtaba Haghani olduğunu kendisine bugüne kadar verdiği paranın çok üzerinde ödeme yaptığını Süleyman Aslan isimli tefeciden birlikte para alıp geri ödediklerini belirtti.

KAYIP MİLYONLAR İÇİN AVUKAT CANDAŞ GÜROL'U İŞARET ETTİ

Mojtaba Haghani savcılığa verdiği ifadesinde Seçil Erzan'ın Göktürk'te bulunan evinde büyük bir çelik kasa bulunduğunu, kasanın ilerleyen zamanlarda o dönem erkek arkadaşı olan Avukat Candaş Gürol tarafından özel bir şirket vasıtasıyla Kadıköy'de bulunan evine taşındığını anlattı.

Seçil Erzan ile Candaş Gürol'un aralarının iyi olduğu dönemde fon vurgunu altında toplanan paraların kasada olabileceğini söyleyen Haghani, kayıp milyonların Varol'da olabileceğini işaret etti.

AVUKAT GÜROL'DAN CEVAP: "AKLA ZARAR VE İFTİRA"

İddiaların odağındaki Avukat Candaş Gürol Sabah'a iddianamede yer alan ifadeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gürol, evinde para dolu bir kasa olmadığını öne sürerek, "İddianın sahibi olan ve tefecilikten yargılandığını basından öğrendiğim kişiyi tanımıyorum. Kaba tabirle yolda görsem tanımam. Bu süreçte söz konusu iddia tamamen gerçek dışıdır. Akla zarar ve iftira niteliğindeki bu iddialara karşı tüm yargısal yollara başvuracağım" dedi.