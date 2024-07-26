Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Seçil Erzan'ın kayıp milyonları için çelik kasa detayı! Avukat Candaş Gürol iddiaya cevap verdi

Seçil Erzan'ın kayıp milyonları için çelik kasa detayı! Avukat Candaş Gürol iddiaya cevap verdi

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Seçil Erzan&#039;ın kayıp milyonları için çelik kasa detayı! Avukat Candaş Gürol iddiaya cevap verdi

Gündem Haberleri

Birçok futbolcu dahil 29 kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın yargılandığı davada sıcak gelişmeler yaşandı. Milyonlarca paranın Avukat Candaş Gürol'da olduğu iddia edilmişti. Gözlerin çevrildiği Avukat Gürol yaptığı açıklamada, "İddia tamamen gerçek dışıdır. Akla zarar ve iftira niteliğinde" şeklinde konuştu.

Seçil Erzan davası Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Ünlü futbolcular dahil 29 kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan Seçil Erzan'ın eski sevgilisi olduğu iddia edilen Avukat Candaş Gürol açıklamalarda bulundu.

Seçil Erzan'ın kayıp milyonları için çelik kasa detayı! Avukat Candaş Gürol iddiaya cevap verdi - 1. Resim

SEÇİL ERZAN DAVASINDA TEFECİ DETAYI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan yeni iddianamede davanın seyrini değiştirecek yeni detaylara yer verildi. İddianamede ifadesine yer verilen Mojtaba Haghani davanın seyrini değiştirecek iddialarda bulundu.

Seçil Erzan'ı eşi vasıtasıyla tanıdığını söyleyen Haghani, Erzan'ın bir fondan bahsederek 60 gün içerisinde yüzde 30 kâr getirdiğini söylediğini anlattı. Erzan'a toplamda 300 bin dolar elden para verdiğini söyleyen Haghani, "Seçil'in paraya ihtiyacı vardı. Süleyman Aslan isimli kişiden bankada senet karşılığında 10 milyon lira aldı. 14 milyonluk senede ben de kefil olarak imza attım." dedi.

İddianamede Seçil Erzan'ın alınan ifadesinde Moci diye bahsettiği kişinin Mojtaba Haghani olduğunu kendisine bugüne kadar verdiği paranın çok üzerinde ödeme yaptığını Süleyman Aslan isimli tefeciden birlikte para alıp geri ödediklerini belirtti.

Seçil Erzan'ın kayıp milyonları için çelik kasa detayı! Avukat Candaş Gürol iddiaya cevap verdi - 2. Resim

KAYIP MİLYONLAR İÇİN AVUKAT CANDAŞ GÜROL'U İŞARET ETTİ

Mojtaba Haghani savcılığa verdiği ifadesinde Seçil Erzan'ın Göktürk'te bulunan evinde büyük bir çelik kasa bulunduğunu, kasanın ilerleyen zamanlarda o dönem erkek arkadaşı olan Avukat Candaş Gürol tarafından özel bir şirket vasıtasıyla Kadıköy'de bulunan evine taşındığını anlattı.

Seçil Erzan ile Candaş Gürol'un aralarının iyi olduğu dönemde fon vurgunu altında toplanan paraların kasada olabileceğini söyleyen Haghani, kayıp milyonların Varol'da olabileceğini işaret etti.

AVUKAT GÜROL'DAN CEVAP: "AKLA ZARAR VE İFTİRA"

İddiaların odağındaki Avukat Candaş Gürol Sabah'a iddianamede yer alan ifadeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gürol, evinde para dolu bir kasa olmadığını öne sürerek, "İddianın sahibi olan ve tefecilikten yargılandığını basından öğrendiğim kişiyi tanımıyorum. Kaba tabirle yolda görsem tanımam. Bu süreçte söz konusu iddia tamamen gerçek dışıdır. Akla zarar ve iftira niteliğindeki bu iddialara karşı tüm yargısal yollara başvuracağım" dedi.

Seçil Erzan'ın kayıp milyonları için çelik kasa detayı! Avukat Candaş Gürol iddiaya cevap verdi - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu 1997 yılında doğdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Alexander G., İstanbul'da yakalandı - GündemInterpol'ün kırmızı bültenle aradığı Alexander G., İstanbul'da yakalandı2 kişi canından olmuştu... Bursa'daki kazanın görüntüleri ortaya çıktı! - GündemBursa'daki kazanın görüntüleri ortaya çıktı!Bursa'da 3 tekerlekli at arabasıyla gezen kişi olay oldu - GündemTrafikte skandal görüntü! 3 tekerlekli at arabasıyla gezdiManisa'daki olay kan dondurdu! Çocuklar kavga etti, o canından oldu - GündemÇocuklar kavga etti, o canından olduCumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 11 üniversitenin rektörü değişti, bakanlıklara üst düzey atamalar - GündemErdoğan'dan 'üst düzey' değişiklikler41 ilde Siberağ operasyonu! 82 kişi yakalandı... - Gündem41 ilde Siberağ operasyonu! 82 kişi yakalandı...
Sonraki Haber Yükleniyor...