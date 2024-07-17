Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Vurgun paraları estetiğe gitmiş! İzmir’in Seçil Erzan’ı Hatice Özalp’dan çarpıcı itiraflar

Vurgun paraları estetiğe gitmiş! İzmir’in Seçil Erzan’ı Hatice Özalp’dan çarpıcı itiraflar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Vurgun paraları estetiğe gitmiş! İzmir’in Seçil Erzan’ı Hatice Özalp’dan çarpıcı itiraflar

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Obezite ve estetik ameliyatları olduğunu ve bunlara çok para harcadığını itiraf eden Hatice Özalp, müşterilerinin mevduatlarını iade etmek üzere kullandığını ve battığını söyledi.

İzmir’de yaşanan Seçil Erzan vakasında yüksek kâr vaadiyle 300 milyon liralık vurgun yapmakla suçlanan özel bir bankanın şube müdiresi Hatice Özalp çarpıcı itiraflarda bulundu. Nitelikli dolandırıcılık ve zimmet soruşturması kapsamında tutuklanan Özalp ifadesinde obezite ve estetik ameliyatları olduğunu ve bunlara çok para harcadığını anlattı.

 

"EVİMDEKİ YAZICIDAN MÜŞTERİLERİMİN HESAP CÜZDANLARINI BASTIM"

Müşterilerini inandırmak için yaptığı planları anlatan Hatice Özalp “Mevduat sahiplerini paralarının istedikleri yatırım araçlarında olduğuna inandırmak için gerçek dışı belgeler düzenledim. Bankadaki boş hesap cüzdanlarını imha edilmiş gibi göstererek evimdeki yazıcıdan müşterilerimin hesap cüzdanlarını bastım. Böylece, sanki kendi talimatları yerine getirilmiş gibi görünüyordu” dedi.

"BORÇLARI KURDAKİ DALGALANMALARDAN DOLAYI KAPATAMADIM"

Müşterilerinin mevduatlarını kullandığını itiraf eden banka müdiresi “Aile bireylerimin aldıkları borçları yine borçla kapatmaya çalıştım ama döviz ve altın olarak aldığım borçları kurdaki dalgalanmalardan dolayı kapatamadım” ifadelerini kullandı. Özalp, soruşturma kapsamında tutuklanan Karşıyaka’daki döviz bürosu sahibi S.Ç’nin masum olduğunu da ileri sürdü. 

"BEN BATAKLIĞA SAPLANDIM"

Parasını çekmek isteyen müşterinin talebini başka bir müşteriden karşılamaya çalıştığını itiraf eden Hatice Özalp “Ben bataklığa saplandım. Çıkmaya çalıştıkça daha da battım. Bunun sebebi de döviz ve altın kurundaki dalgalanmalardır. Paralar böyle eridi gitti” dedi. 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Meunier'den şok ayrılık! Trabzonspor’a devre arası gelen Belçikalı bir anda gitti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Polis şüphe üzerine durdurdu, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü! - GündemŞaşkına çeviren manzara, polis gördüğü gibi indirdi!Çorum'da sıcak saatler! Ortalık savaş alanına döndü, yaralılar var - GündemÇorum'da sıcak saatler! Ortalık savaş alanına döndü, yaralılar varAdıyaman'da feci kaza! Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü, ölü ve yaralılar var - GündemTırla çarpışan otomobil hurdaya döndü, ölü ve yaralılar varSuriyeli göçmenler dönmek istemiyor! TBMM mültecilerin durumunu ele aldı - GündemSuriyeli göçmenler dönmek istemiyorTelevizyon tamircisi dehşet saçtı! Evdekilerin başını çekiçle ezdi - GündemTelevizyon tamircisi tamir için gittiği evde dehşet saçtıEsenyurt'ta gece yarısı restorana silahlı saldırı: 1 kişi öldü - GündemEsenyurt'ta gece yarısı restorana silahlı saldırı: 1 kişi öldü
Sonraki Haber Yükleniyor...