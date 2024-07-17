Vurgun paraları estetiğe gitmiş! İzmir’in Seçil Erzan’ı Hatice Özalp’dan çarpıcı itiraflar

Obezite ve estetik ameliyatları olduğunu ve bunlara çok para harcadığını itiraf eden Hatice Özalp, müşterilerinin mevduatlarını iade etmek üzere kullandığını ve battığını söyledi.

İzmir’de yaşanan Seçil Erzan vakasında yüksek kâr vaadiyle 300 milyon liralık vurgun yapmakla suçlanan özel bir bankanın şube müdiresi Hatice Özalp çarpıcı itiraflarda bulundu. Nitelikli dolandırıcılık ve zimmet soruşturması kapsamında tutuklanan Özalp ifadesinde obezite ve estetik ameliyatları olduğunu ve bunlara çok para harcadığını anlattı.

"EVİMDEKİ YAZICIDAN MÜŞTERİLERİMİN HESAP CÜZDANLARINI BASTIM"

Müşterilerini inandırmak için yaptığı planları anlatan Hatice Özalp “Mevduat sahiplerini paralarının istedikleri yatırım araçlarında olduğuna inandırmak için gerçek dışı belgeler düzenledim. Bankadaki boş hesap cüzdanlarını imha edilmiş gibi göstererek evimdeki yazıcıdan müşterilerimin hesap cüzdanlarını bastım. Böylece, sanki kendi talimatları yerine getirilmiş gibi görünüyordu” dedi.

"BORÇLARI KURDAKİ DALGALANMALARDAN DOLAYI KAPATAMADIM"

Müşterilerinin mevduatlarını kullandığını itiraf eden banka müdiresi “Aile bireylerimin aldıkları borçları yine borçla kapatmaya çalıştım ama döviz ve altın olarak aldığım borçları kurdaki dalgalanmalardan dolayı kapatamadım” ifadelerini kullandı. Özalp, soruşturma kapsamında tutuklanan Karşıyaka’daki döviz bürosu sahibi S.Ç’nin masum olduğunu da ileri sürdü.

"BEN BATAKLIĞA SAPLANDIM"

Parasını çekmek isteyen müşterinin talebini başka bir müşteriden karşılamaya çalıştığını itiraf eden Hatice Özalp “Ben bataklığa saplandım. Çıkmaya çalıştıkça daha da battım. Bunun sebebi de döviz ve altın kurundaki dalgalanmalardır. Paralar böyle eridi gitti” dedi.