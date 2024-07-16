'İzmirli Seçil Erzan' her şeyi itiraf etti! Hatice Özalp: Ameliyatlara çok para harcadım

Kamuoyunda 'İzmirli Seçil Erzan' olarak bilinen ve nitelikli dolandırıcılık ve zimmet soruşturması kapsamında tutuklanan Hatice Özalp'in yeni ifadesi ortaya çıktı. Müşterilerini inandırmak için boş hesap cüzdanlarını evinde doldurarak işlem yapmış gibi gösterdiğini itiraf eden Hatice Özalp, obezite ve estetik ameliyatları için çok para harcadığını söyledi.

Seçil Erzan'dan sonra bir vurgun da İzmir'den! Tam 300 milyon lira toplamış

Seçil Erzan'dan sonra bir vurgun da İzmir'den! Tam 300 milyon lira toplamış

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 iş insanı ile Karşıyaka Spor Kulübünün 3 yöneticisinin dolandırıldıkları şikayeti üzerine, özel bir bankanın şube müdürü Hatice Özalp ile bir döviz bürosu sahibi S.Ç. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmet" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

"BORCU BORÇLA KAPATMAYA ÇALIŞTIM"

Yüksek güvenlikli psikiyatri kliniğindeki tedavisinin ardından gözaltına alınıp tutuklanan Hatice Özalp'in ifadesi ortaya çıktı. Müşterilerinin birikimlerini ve mevduatlarını daha sonra kendilerine iade etmek üzere kullandığını söyleyen Hatice Özalp, ailesinin girdiği ticari iş ve işlemlerdeki başarısızlıklarının kurbanı olduğunu ileri sürdü.

Hatice Özalp, "Aile bireylerimin aldıkları borçları yine borçla kapatmaya çalıştım ama döviz ve altın olarak aldığım borçları kurdaki dalgalanmalardan dolayı kapatamadım." diye konuştu.

İTİRAF ETTİ! 'GERÇEK DIŞI BELGELER DÜZENLEDİM'

Müşterilerin birikimlerini ihtiyaçları için kullandığını kabul eden Hatice Özalp, hesap cüzdanları üzerine sahte işlemler yaptığını itiraf ettiği ifadesinde şunları kaydetti:

"Müşterilerimi, paralarının istedikleri yatırım araçlarında olduğuna inandırmak için gerçek dışı belgeler düzenledim. Bankadaki boş hesap cüzdanlarını imha edilmiş gibi göstererek evimdeki yazıcıdan müşterilerimin hesap cüzdanlarını bastım. Böylece, sanki kendi talimatları yerine getirilmiş gibi görünüyordu. Hesap cüzdanlarındaki imzalar bana aittir."

"ESTETİK AMELİYATLARA ÇOK PARA HARCADIM"

İfadesinde obezite ve estetik ameliyatları olduğunu da belirten Hatice Özalp, "Bu süreçte obezite ve estetik ameliyatları oldum. Bunlar için çok para harcadım." dedi.

Hatice Özalp, soruşturma kapsamında tutuklanan Karşıyaka'daki döviz bürosu sahibi S.Ç'nin masum olduğunu da ileri sürdü.

Müşterilerinin altın veya döviz almak ya da satmak istediklerinde S.Ç'nin daha düşük ücretlerden müşterilerine yardımcı olduğunu aktaran Hatice Özalp, "Müşterilerin altın veya dövizlerini S.Ç'den çoğunlukla ben teslim alır, müşterilere de fotoğraflarını gönderir, bankadaki kasada muhafaza ederdim. Bu olayların hiçbirinden S.Ç'nin haberi yoktur." ifadelerini kullandı.

"BATAKLIĞA SAPLANDIM"

Döviz ve altın kurundaki dalgalanmalar nedeniyle müşterilerinin paralarının eridiğini dile getiren Hatice Özalp, şunları söyledi:

"Ben bataklığa saplandım. Çıkmaya çalıştıkça daha da battım. Bunun sebebi de döviz ve altın kurundaki dalgalanmalardır. Böyle olunca müşterilerimin de paralarını çekme istekleri arttı ve ben de işin içinden çıkamadım. Parasını çekmek isteyen müşterimin talebini başka bir müşterimden karşılamaya çalıştım. Şikayetçilerin de paraları böyle böyle eridi gitti."