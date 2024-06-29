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İzmir'in Seçil Erzan'ı Hatice Ö. hakkında açılan vurgun davasında 2 kişi tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İzmir&#039;in Seçil Erzan&#039;ı Hatice Ö. hakkında açılan vurgun davasında 2 kişi tutuklandı
İzmir, Dolandırıcılık, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir Bornova'daki Denizbank Şube Müdürü Hatice Ö.'nün yüksek kar vaadiyle 300 milyon lira topladığı iddiası üzerine başlayan soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Gözaltına alınan banka çalışanlarından ikisi tutuklandı.

İzmir'de bir banka şube müdürü için de gözaltı kararı verilen nitelikli dolandırıcılık ve zimmet soruşturması kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı, adliyeye sevk edilen döviz bürosu sahibi tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2 iş insanı ile Karşıyaka Spor Kulübünün 3 yöneticisinin dolandırıldıkları şikayeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Şubeleri ekipleri, özel bir bankanın Bornova şubesi, Karşıyaka'daki döviz bürosu ve şüphelilerin ikametlerinde arama yaptı.

Ekipler, hakkında gözaltı kararı bulunan bankanın şube müdürü Hatice Ö'nün odasındaki bilgisayarında ve evrakta incelemede bulundu. Banka şubesinin güvenlik kameralarının kopyası alındı.

Polis, aynı banka şubesinde çalışan E.Y. ile döviz bürosu çalışanı A.A'yı da soruşturma kapsamında gözaltına aldı.

İzmir'in Seçil Erzan'ı Hatice Ö. hakkında açılan vurgun davasında 2 kişi tutuklandı - 1. Resim

300 MİLYONLUK VURGUN DAVASINDA BİR ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Dün yakalanan döviz bürosu sahibi S.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelinin ifadesinde, bankanın şube müdürü Hatice Ö'nün parayı kendisine hesap üzerinden gönderdiğini, kendisinin de parayı altına çevirip kuryeyle banka müdürüne gönderdiğini söylediği belirtildi.

Olaylarla ilgisi olmadığını savunan şüphelinin suçsuz olduğunu söylediği kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İzmir'in Seçil Erzan'ı Hatice Ö. hakkında açılan vurgun davasında 2 kişi tutuklandı - 2. Resim

BANKA ŞUBE MÜDÜRÜ HATİCE Ö. PSİKİYATRİ SERVİSİNE SEVKİNİ İSTEDİ

Aşırı ilaç kullanımı nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye başvuran şüpheli banka şube müdürü Hatice Ö'nün, hastanede kendini öldüreceğini söyleyerek psikiyatri servisine sevk edilmek istediği ifade edildi.

Psikiyatri servisine alınan Hatice Ö. ile ilgili doktorların değerlendirmesinin sonucunun beklendiği, polis ekiplerinin de hastanede olduğu vurgulandı.

Öte yandan, Hatice Ö. ile döviz bürosu sahibi S.Ç'nin tüm mal varlıklarına el konuldu.

İzmir'in Seçil Erzan'ı Hatice Ö. hakkında açılan vurgun davasında 2 kişi tutuklandı - 3. Resim

"NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK" VE "ZİMMET" İDDİASIYLA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 iş insanı ile Karşıyaka Spor Kulübünün 3 yöneticisinin dolandırıldıkları şikayeti üzerine, özel bir bankanın Bornova şube müdürü Hatice Ö. ve Karşıyaka'daki bir döviz bürosu sahibi S.Ç. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmet" iddiasıyla soruşturma başlatmış, 2 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, döviz bürosu sahibi S.Ç'yi Karşıyaka ilçesindeki iş yerinde dün yakalamıştı.

Hatice Ö'nün ise aşırı ilaç kullanımı nedeniyle rahatsızlanarak bir hastaneye başvurduğu belirtilmişti.

Hatice Ö'nün mağdurlardan bazılarına "kur korumalı mevduat ile altın hesabında değerlendireceğini", bazılarına ise "fiziki altın alacağını" söyleyerek topladığı parayı döviz bürosuna aktardığı iddia edilmişti. Şüphelilerin 5 kişiyi 200 milyon lira dolandırdığı öne sürülmüştü.

İzmir'in Seçil Erzan'ı Hatice Ö. hakkında açılan vurgun davasında 2 kişi tutuklandı - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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