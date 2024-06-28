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İzmir'in Seçil Erzan'ı intihara kalkıştı! Psikiyatri servisine sevk edildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İzmir, Dolandırıcılık, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de Denizbank Bornova Şube Müdürü H.Ö. hakkında yüksek kar vaadiyle farklı kişilerden 300 milyon lira para topladığı suçlamasıyla gözaltı kararı verilmesinin ardından, banka çalışanlarından bazı isimler de gözaltına alındı. Öte yandan, intihar girişiminde bulunan ve hastaneye yatırılan H.Ö, psikiyatri servisine sevk edildi.

Futbol dünyasının ünlü isimlerini yüksek kar vaadiyle dolandırdığı suçlamasıyla tutuklanan Seçil Erzan vakasının bir benzeri, İzmir'de yaşandı. Denizbank Bornova Şube Müdürü ve aynı zamanda da Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol Altyapı Şube Başkanı H.Ö., iddiaya göre 2'si kulüp yöneticisi toplam 5 kişiden yüksek kar vaadiyle para topladı.

PSİKİYATRİ SERVİSİNE SEVK EDİLDİ

Yapılan incelemelerde H.Ö.'nün, 300 milyon liraya yakın para topladığı, toplanan paranın Karşıyaka'da bir döviz bürosunun sahibi olan S.Ç.'nin hesabında toplandığı, mağdurlardan sadece birinin 100 milyon liraya yakın para verdiği öne sürüldü. Döviz bürosu sahibi S.Ç. gözaltına alınırken, banka müdürü H.Ö. ise geçtiğimiz gün akşam saatlerinde ilaç içerek intihara teşebbüs etti ve İzmir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Psikiyatri servisine sevk edilen H.Ö.'nün yemek yemeyi reddettiği öğrenildi.

İzmir'in Seçil Erzan'ı intihara kalkıştı! Psikiyatri servisine sevk edildi - 1. Resim

İFADESİ ALINAMIYOR

Öte yandan H.Ö.'nün doktorları, şahsın ifade veremeyecek durumda olduğunu polis ekiplerine bildirirken, yapılacak değerlendirmelerin sonucunda karar verilecek.

BANKA ÇALIŞANLARI DA GÖZALTINDA

Öte yandan, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesindeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, banka şubesine gelmiş ve yapılan aramalar sonucu dijital materyallere el konulmuştu. Yine Karşıyaka'daki döviz bürosu, döviz bürosu üzerindeki iş yeri, döviz bürosu sahibi S.Ç. ve Şube Müdürü H.Ö.’nün ikametlerinde de eş zamanlı olarak aramaların yapıldığı öğrenildi. Bankanın şube çalışanlarından E.Y. ve A.A. isimli şüphelilerin de ifadelerinin alınması için gözaltına alındığı belirtildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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