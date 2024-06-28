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Özgür Özel'e, Fahrettin Koca'nın istifa ettiği iddiası soruldu: Kabine'den gitmesi gereken son kişidir

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa ettiği iddiaları hakkında konuştu. İstifa söylentilerine dair resmi bir açıklama gelmezken Özel, "Son kabineler içinde bence iletişime en açık kişidir. Kabinenin içinde birileri gidecekse en son gitmesi gerekenlerden bir tanesi odur." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu sabah Halk TV'de "İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah" programında canlı yayında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

FAHRETTİN KOCA'NIN İSTİFA ETTİĞİ İDDİASI SORULDU

Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, dün akşam bazı medya organlarında yer alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa ettiği iddialarına ilişkin de konuştu. Bakan Koca'ya övgüler dizen Özel, şunları söyledi: "İstifa kişisel verilecek bir karar ama maalesef Türkiye'de bir de uygun görülürse hayata geçiyor. Şunu söylemek lazım. Pandemi sırasında Sağlık Bakanı'yla sağlık hizmetlerinin finansmanı, yaygınlaştırılması, halk sağlığıyla ilgili farklı düşündüğümüz alan çok ama AK Parti'nin bakanları, Sayın Erdoğan'ın görevlendirdiği son kabineler içinde bence iletişime en açık, insani noktada en kolay diyalog kurulabilecek, işini samimiyetle yapmaya çalışan kişidir.

"KABİNE'DEN EN SON GİTMESİ GEREKEN KİŞİ"

Kabinenin içinde birileri gidecekse en son gitmesi gerekenlerden bir tanesi odur. Sayın Erdoğan'ın bakan atama performansını da bildiğimiz için mutlaka gelen gideni aratacaktır."

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: Anadolu Ajansı
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