Seçil Erzan'a bir dava daha! İki ismi önce dolandırdı sonra dolandırıldı

Aralarında ünlü futbolcuların da olduğu çok sayıda kişiyi dolandırma iddiasıyla tutuklu yargılanan Seçil Erzan'a bir dava daha açıldı. İddianamede Erzan'ın müşteki şüpheliler Mojtaba Haghani ve Süleyman Aslan'a para verdiğini itiraf ettiği sonrasında aralarındaki ilişkinin bankacı-müşteri ilişkisinin ötesine geçtiği ve faizle para aldığı kaydedildi.

Türkiye aylardır aralarında Arda Turan, Muslera, Emre Belözoğlu ve Fatih Terim'in de olduğu ünlü isimleri dolandırdığı iddiasıyla tutuklu bulunan bankacı Seçil Erzan'ı konuşuyor.

Erzan davası dikkatle takip edilirken yeni bir dava daha açıldığı kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Seçil Erzan'ın, müşteki şüpheliler Mojtaba Haghani ve Süleyman Aslan'ı banka bünyesinde özel bir fon olduğunu ve yüksek kar getirisi olduğunu söyleyerek kandırdığı ve fona para yatırmaya ikna ettiği aktarıldı.

2 İSME PARA VERDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Hazırlanan iddianamede, Erzan'ın Haghani'den 200 bin dolar, Aslan'dan ise 2 milyon dolar parayı alarak dolandırdığı ancak ilerleyen süreçte tarafların arasındaki ilişkinin bankacı - müşteri ilişkisi ötesine geçtiği, Erzan'ın acil kredi ihtiyacında Haghani ve Aslan'dan kazanç karşılığı ödünç para aldığı da kaydedildi.

"PARAYI YÜZDE 40 FAİZLE ALIYORDU"

Şüpheli Erzan'ın ifadesine yer verilen iddianamede, ‘'Süleyman Aslan büyük bir tefecidir, benden bu zamana kadar defalarca para karşılığı faiz almıştır. Ondan ‘Moci' ile birlikte gidip 10 milyon lira para aldım. 14 milyon lira para olacak şekilde geri ödedim. Moci bana verdiği paraların hiçbir zaman bankada yasal olarak değerlendirilmediğini biliyordu. Buna rağmen bana dönem dönem para getirip kısa sürede yüzde 40 faizle geri alıyordu'' dediği aktarıldı.

İddianamede, müşteki şüpheli Haghani'nin ifadesine göre Erzan'ın, Aslan'dan 14 milyon lira geri ödemeli 10 milyon lira ödünç para aldığı, parayı aldıktan sonra Haghani'nin bu parayı Erzan'ın evine götürüp bizzat kendisinin bıraktığını, zaman zaman Erzan'ın kendisine 100 bin dolar teslim ettiğini ancak 200 bin dolar olan anaparasını almadığını söylediği kaydedildi.

İddianamede ayrıca, müşteki şüpheli Aslan'ın birden çok kez yüklü miktarlarda parayı Erzan'a verdiğini söylediği, sonuç olarak Aslan ile Haghani'nin ayrı ayrı ‘tefecilik' suçunu işlediğinin değerlendirildiği belirtildi.

ERZAN'A 20 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Seçil Erzan'ın ‘nitelikli dolandırıcılık' suçundan toplamda 6 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede ayrıca, müşteki şüpheliler Süleyman Aslan ile Mojtaba Haghani'nin ise ‘tefecilik' suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Konuya ilişkin yargılama 4 Ekim tarihinde İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak.