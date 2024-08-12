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Başakşehirde ortalık karıştı, iki aile birbirine girdi! Yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Başakşehir'de akrabalar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Birbirlerine tekme, tokat ve taşların havada uçuştuğu kavgada bir çocuğun kafasına taş isabet etti. O anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Feci olay, dün öğle saatlerinde Başakşehir Şahintepe Mahallesi, Nadide Sokak'ta yaşandı. 

TEKME TOKATLAR HAVADA UÇUŞTU

İddiaya göre akrabalar arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kısa sürede şiddetlendi ve kavgaya dönüştü. Kavgada tekme, tokat ve kaldırım taşları havada uçuştu. 

Başakşehirde ortalık karıştı, iki aile birbirine girdi! Yaralılar var - 1. Resim

KÜÇÜK ÇOCUĞUN KAFASINA TAŞ ELDİ

Yaşanan arbede sırasında küçük bir çocuğun kafasına taş isabet etti ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. 

Başakşehirde ortalık karıştı, iki aile birbirine girdi! Yaralılar var - 2. Resim

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Kavga anları vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Yaşanan kavganın ardından kalabalık dağıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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