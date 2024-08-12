Başakşehirde ortalık karıştı, iki aile birbirine girdi! Yaralılar var

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 12 Ağustos 2024 16:32 - Güncelleme: 12 Ağustos 2024 16:47 - Güncelleme:

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İstanbul Başakşehir'de akrabalar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Birbirlerine tekme, tokat ve taşların havada uçuştuğu kavgada bir çocuğun kafasına taş isabet etti. O anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.