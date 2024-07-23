Başıboş hayvanlarla ilgili tartışmalı maddeye düzenleme! Ötanazi çıkarıldı

Komisyonda 3 grup başkanvekili görüştü. Ötanazi sadece, iyileşmeyen, hayvanlara acı çektiren, insan hayatı ve sağlığı için risk oluşturan, kontrol edilemeyen, akut bulaşıcı hastalıklarda veteriner kontrolünde gerek görülürse yapılabilecek

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - AK Parti’nin Meclis’e sunduğu başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifinin görüşülmesine dün devam edildi. Teklifteki ‘sahipsiz hayvanlara ötanazi’ öngören 5’inci maddesi ile rehabilite edilen hayvanların barındırılmasıyla ilgili 4’üncü maddesinde değişikliğe gidildi.

Komisyon toplantısı devam ederken, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve DEM Parti Grup Başkanvekili G. Kılıç Koçyiğit, teklife ilişkin kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. 3 grup başkanvekilinin görüşmesinde, “ötanazi” gündeme geldi.

‘ÖTANAZİ’ MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK

Görüşmenin ardından teklifin 5’inci maddesinde yer alan ve tartışılan “ötanazi” ifadesi AK Parti’nin verdiği önerge ile metinden çıkarıldı. Bunun yerine Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili hükmü teklife eklendi. Böylece, ‘ötanazi’ kavram olarak teklifte yer almayacak ancak uygulanması, Veteriner Hizmetleri Kanununda yer aldığı şekliyle belli şartlara bağlanacak. Teklifin yeni şekline göre; bakımevine alınan köpeklerden insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olanlarına, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen tedbir uygulanacak.

BELEDİYELERE EK YETKİ

Yerel yönetimler, sahipsiz köpeklere ilişkin yürüttüğü iş ve işlemlerde Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi kapsamında gerekli tedbirleri almaya da yetkili olacak. Bu sözleşme gereğince de taraflardan biri, başıboş hayvan miktarının problem oluşturduğunu düşünürse, sayılarını azaltmak üzere gereksiz ağrı, acı ve ızdırap çekmelerine sebebiyet vermeyecek bir yolla uygun yasal ve idari tedbirleri alabiliyor. Başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemenin atıfta bulunduğu Veteriner Hizmetleri Kanununun 9’uncu Maddesinin 3’üncü fıkrası, “Hayvanlara ötanazi yapmak yasaktır. Ancak, hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında, akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi ya da eradikasyonu amacıyla veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda, davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda, veteriner hekim tarafından ötanazi yapılmasına karar verilebilir” hükmünü içeriyor.

4’ÜNCÜ MADDEDE REVİZYON

Ayrıca, teklifin 4’üncü maddesinde de değişiklik yapıldı. Böylece, “Bakımevlerine alınan hayvanlar Bakanlık veri sistemine kaydedilir ve rehabilite edilenler, sahiplendirilinceye kadar hayvan bakımevlerinde barındırılır” ifadelerinin yer aldığı 4’üncü madde, “rehabilite edilen köpekler” olarak sınırlandırıldı. Böylece, rehabilite edilen köpeklerin sahiplendirilinceye kadar hayvan bakımevlerinde barındırılması öngörüldü. Öte yandan, toplantıya davet edilmeyen isimlerin TBMM’ye girişine izin verilmedi. Toplantı başlarken de salona STK temsilcileri, mağdur aileleri veya hayvanseverler alınmadı. Önceki toplantıda yaşanan provokasyonların önüne geçildi.