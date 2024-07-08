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Başıboş köpek sorunu çözüme kavuşuyor! Üç dosyalık rapor Erdoğan'a sunuldu

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Başıboş köpek sorunu çözüme kavuşuyor! Üç dosyalık rapor Erdoğan&#039;a sunuldu

Gündem Haberleri

Başıboş köpek sorununun çözüme kavuşması için AK Parti tarafından hazırlanan üç dosyalık rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, bugün icra edilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında sahipsiz köpeklere ilişkin hazırladıkları raporu, Recep Tayyip Erdoğan'a sunduğunu açıkladı.

ÜÇ DOSYALIK RAPOR ERDOĞAN'A SUNULDU

Yenişehirlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün AK Parti MYK toplantımızda Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a başıboş/saldırgan sokak köpekleri sorununa ilişkin hazırladığımız raporu arz ederek zatı devletlerini ve MYK üyelerimizi bilgilendirdim." ifadelerini kullandı.

Başıboş köpek sorunu çözüme kavuşuyor! Üç dosyalık rapor Erdoğan'a sunuldu - 1. Resim

Yenişehirlioğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Raporumuzun mahiyetini detaylı bir şekilde dinleme nezaketi gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Sokaklarda aziz milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanacağına, herkesin üzerinde mutabık kaldığı bu sorunun çözüme ulaşacağına inancımız tamdır. Evvela insan ardından hayvan ve çevre sağlığını tesis etmek için ortaya konulan bu iradenin toplumumuzun tüm kesimlerinin beklentilerini karşılayacak şekilde net bir çözüme ulaşması en büyük temennimizdir. Raporumuzun sorunun çözümüne ilişkin önemli katkılar sunacağına inanıyor, hayırlı olmasını diliyorum."

Başıboş köpek sorunu çözüme kavuşuyor! Üç dosyalık rapor Erdoğan'a sunuldu - 2. Resim

RAPORDA NELER VAR?

Hazırlanan taslakta, son dönemde artan kuduz vakalarının önlenmesi için önemli değişiklikler yer alacak. Bu kapsamda hastalık riski taşıyan köpekler toplanacak.

Öncelik, depremin etkilediği bölgelerde kuduz şüphesi nedeniyle karantina uygulanan ilçeler olacak. Toplanan hayvanların tedavi edilebilecek durumda olanlarına öncelik verilecek.

Başıboş köpek sorunu çözüme kavuşuyor! Üç dosyalık rapor Erdoğan'a sunuldu - 3. Resim

KÖPEKLER KISIRLAŞTIRILACAK

Taslağa göre mevcut barınakların durumu da iyileştirilecek. Büyük şehirler başta olmak üzere il ve ilçelerde yeni toplama ve kısırlaştırma merkezleri kurulacak. Köpek sayısının fazla olduğu il ve ilçelerde seyyar tedavi ve kısırlaştırma merkezleri hizmet verecek.

Belediyelerin hayvanlara yönelik uygulamaları yakından denetlenecek. Kısırlaştırma programları ülke genelinde yaygınlaştırılacak. Meclis'te, bakanlıkların hazırladığı ortak metin ile görüşmelerde elde edilen veriler birleştirilecek. Hazırlıkların ardından düzenlemeye son şeklinin verilmesi bekleniyor.

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