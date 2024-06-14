Başıboş köpekler Balıkesir Manyas'ta bir kişiyi saldırarak ağır yaraladı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Balıkesir sokaklarındaki başıboş köpekler Manyas'ta yaşaya bir kişiye saldırdı. Gece evine gitmek için yola çıkan 67 yaşındaki İ.A., vahşi köpeklerin saldırısıyla ağır yaralandı.
Başıboş sokak köpekleri, her geçen gün saldırılarını artırıyor. Balıkesir’in Manyas ilçesinde yaşayan bir kişi, köpeklerin saldırısına uğrayarak ciddi şekilde yaralandı.
Manyas’a bağlı Hamamlı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 5 başıboş köpek gece evine gitmek üzere yolda yürüyen İ.A.'ya (67) saldırdı. Köpeklerin arasında kalan İ.A., kaçmaya çalışırken yere düştü.
KÖPEKLERİN SALDIRDIĞI KİŞİ AMELİYAT OLACAK
Köpeklerin ısırması sonucu, İ.A.'nın kolları ciddi şekilde yaralandı. İ.A., olayın ardından çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.
Acil serviste ilk müdahalesi yapılan İ.A.’nın en kısa sürede ameliyata alınacağı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı