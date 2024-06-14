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Başıboş köpekler Balıkesir Manyas'ta bir kişiyi saldırarak ağır yaraladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Başıboş köpekler Balıkesir Manyas&#039;ta bir kişiyi saldırarak ağır yaraladı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkesir sokaklarındaki başıboş köpekler Manyas'ta yaşaya bir kişiye saldırdı. Gece evine gitmek için yola çıkan 67 yaşındaki İ.A., vahşi köpeklerin saldırısıyla ağır yaralandı.

Başıboş sokak köpekleri, her geçen gün saldırılarını artırıyor. Balıkesir’in Manyas ilçesinde yaşayan bir kişi, köpeklerin saldırısına uğrayarak ciddi şekilde yaralandı.

Başıboş köpekler Balıkesir Manyas'ta bir kişiyi saldırarak ağır yaraladı - 1. Resim

Manyas’a bağlı Hamamlı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 5 başıboş köpek gece evine gitmek üzere yolda yürüyen İ.A.'ya (67) saldırdı. Köpeklerin arasında kalan İ.A., kaçmaya çalışırken yere düştü.

Başıboş köpekler Balıkesir Manyas'ta bir kişiyi saldırarak ağır yaraladı - 2. Resim

KÖPEKLERİN SALDIRDIĞI KİŞİ AMELİYAT OLACAK

Köpeklerin ısırması sonucu, İ.A.'nın kolları ciddi şekilde yaralandı. İ.A., olayın ardından çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Acil serviste ilk müdahalesi yapılan İ.A.’nın en kısa sürede ameliyata alınacağı öğrenildi.

Başıboş köpekler Balıkesir Manyas'ta bir kişiyi saldırarak ağır yaraladı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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