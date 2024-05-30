Başıboş köpekler bir çocuğu öldürüyordu! Kaval kemiği kırıldı bıçak altına yattı

Başıboş köpek sorununa çözüm sürecinde yurt genelinden endişe verici haberler gelmeye devam ediyor. Başıboş köpek saldırıları her geçen gün artış gösteriyor. Son olarak Muş’ta, köpek saldırısından kaçmaya çalışan 9 yaşındaki çocuk ameliyatlık oldu.

Çocuk, genç, yaşlı fark etmeksizin vatandaşlar dışarı çıkmaktan korkar hale geldi. Günbegün artan köpek saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Muş’ta yaşayan 9 yaşındaki Muhammet Hamza Eşim de, başıboş köpek saldırılarından nasibini aldı.

KAÇAYIM DERKEN KAVAL KEMİĞİNİ KIRDI

Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Muhammet Hamza Eşim, 26 Mayıs'ta kuzeni ile oynarken sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Kaçmaya çalışırken evin önündeki istinat duvarından atlayan ve kaval kemiği kırılan çocuğu görenler, köpeği uzaklaştırdı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Eşim, gerçekleştirilen ameliyatın ardından taburcu edildi. Evinde tedavisi devam eden Eşim, gazetecilere, kendisine saldıran köpekten kaçarken evin önündeki istinat duvarından atladığını söyledi.

KORKU DOLU ANLAR

Saldırı anında çok korktuğunu anlatan Eşim, "Duvardan atladıktan sonra çevredeki insanlar gelerek köpeği kovdu. Yüksekten atladığım için bacağım kırıldı. Ambulansı çağırdılar, sonra hastaneye gittik. Köpek saldırdığında çok korktum. Okula giderken köpeklerden korkuyoruz, toplanmasını istiyoruz. Ameliyat oldum, ayağım şimdi alçıda, çok ağrıyor." dedi.

“BİR ÇARE BULUNSUN”

Baba Nurullah Eşim de oğlunun pazar günü köpek saldırısına uğradığını belirterek, "Sahipsiz hayvanlar konusunda bir çare bulunmasını istiyoruz. Bu köpeklerden dolayı vatandaşlar rahat gezemiyor. Köpeklerden dolayı çocukların okula gidemediği bir dönemdeyiz. Başka çocukların aynı durumu yaşamasını istemiyoruz. Bizim canımız yandı başkasının canı yanmasın. Sahipsiz köpeklerin toplatılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.