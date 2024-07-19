Başıboş köpekler küçükbaş hayvanları telef etti

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde mezbahanın bahçesine giren başıboş köpekler, 6 küçükbaş hayvanı telef etti.

Karlıova ilçesinde mezbahanın bahçesine giren başıboş köpekler, içeride bulunan 6 küçükbaş hayvanı telef etti. Telef olan küçükbaşlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kasap Kemal Sonay, gazetecilere, ilçede sahipsiz köpeklerin sayısının arttığını belirterek, "Köpekler insanlara ve hayvanlara zarar veriyor. Bugün bir hayvan, yarın bir çocuk olabilir. Yetkililerin sahipsiz köpek sorununa bir çözüm bulmasını istiyoruz." dedi.