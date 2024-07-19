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Başıboş köpekler küçükbaş hayvanları telef etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Başıboş köpekler küçükbaş hayvanları telef etti
Karlıova, Köpek Saldırısı, Hayvan Hakları, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde mezbahanın bahçesine giren başıboş köpekler, 6 küçükbaş hayvanı telef etti.

Karlıova ilçesinde mezbahanın bahçesine giren başıboş köpekler, içeride bulunan 6 küçükbaş hayvanı telef etti. Telef olan küçükbaşlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Başıboş köpekler küçükbaş hayvanları telef etti - 1. Resim

Kasap Kemal Sonay, gazetecilere, ilçede sahipsiz köpeklerin sayısının arttığını belirterek, "Köpekler insanlara ve hayvanlara zarar veriyor. Bugün bir hayvan, yarın bir çocuk olabilir. Yetkililerin sahipsiz köpek sorununa bir çözüm bulmasını istiyoruz." dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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