Tekne alabora oldu! 2 kişi kayıp

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde gölde balığa çıkan 2 kişi, teknenin alabora olması sonucu suda kayboldu. Ekipler kayıp şahısları bulmak için çalışma başlattı.

Bugün saat 14.00 sıralarında 19 Mayıs ilçesi Yörükler mevkisinde bulunan Ulugöl'de tekne ile balığa çıkan Mehmet Erdinli ve Hayrettin Ertuğrul, bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle teknenin alabora olması suya düşerek kayboldu.

HER YERDE ARANIYORLAR

Olayı gören diğer balıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri dron ile gölde arama çalışması yaptı ancak şahıslara ulaşamadı. Göle açılan ekipler, kaybolan iki kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.