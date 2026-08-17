Mülkiye raporlarındaki veriler Başkan Böcek ve belediye bürokratlarının foyasını ortaya çıkardı.

Soruşturmanın derinleşmesi ve Mülkiye müfettişlerinin tespitlerinin ardından, bazı şüphelilerin kamu zararlarını aceleyle iade etmeleri dikkat çekti.

İddianamede yer alan bilgilere göre, Türk Ceza Kanunu’ndaki “etkin pişmanlık” hükümlerinden yararlanmak isteyen şüpheliler, milyonlarca lirayı Cumhuriyet Başsavcılığı adına açılan banka hesabına yatırdı.

Başkan Böcek ve bürokratların yolsuzluk paniği: 2,5 milyon lirayı aceleyle iade etti

İddianamede Muhittin Böcek hakkında, ALDAŞ kaynaklarının kişisel harcamalarda kullanıldığı iddiasıyla zimmet suçlamasına yer verildi. İade edilen tutarlar arasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in 2 milyon 472 bin 111 lira 91 kuruş, dönemin ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt’un 3 milyon 17 bin 930 lira 72 kuruş ödeme yaptığı belirtildi.

Başkan Böcek ve bürokratların yolsuzluk paniği: 2,5 milyon lirayı aceleyle iade etti

Böcek, yapılan harcamaların Belediye Kanunu’ndan doğan “temsil ve ağırlama ödeneği” kapsamında, kredi görüşmeleri ve resmî ziyaretler için kullanıldığını, harcamalardan şahsi menfaat elde etmediğini savundu.

“Hayalet çalışan” olduğu öne sürülen Nurhak Ermiş’in maaş, SGK, vergi ve faizleriyle birlikte 2 milyon 686 bin 400 lira, “iç denetçi” olarak gösterilen Melek Kurukama’nın ise 1 milyon 912 bin 43 lira iade ettiği kaydedildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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