Daha önce Özgür Özel’in talimatıyla adaylık için Veli Ağbaba'ya 1 milyon Euro, Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro verdiğini anlatan Muhittin Böcek’ten bu kez de ‘Ekrem İmamoğlu’ itirafı geldi. Böcek, İmamoğlu'nun adaylık için 15 milyon euro rüşvet istediğini, 5 milyon euroyu 'havala' yöntemiyle gönderdiğini anlattı. İşte Böcek’in ifadesindeki çarpıcı noktalar…

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı karşısında kendisinden 15 milyon euro istediğini iddia etti.

Muhittin Böcek

YEREL SEÇİM İTİRAFI

Yeni bir ifade veren Muhittin Böcek “2024 yerel seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmak amacıyla yürüttüğüm çalışmalar sırasında, Muratpaşa Belediye Başkanının Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü, belediye başkan adaylıklarının belirlenmesi konusunda kendisine birtakım güvenceler verdiğini ve bunun karşılığında yüklü miktarda harcama yapacağını ve ödeme gerçekleştireceğini öğrendim. Ayrıca Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Necati Özkan ile de seçim kampanyası konusunda anlaşma sağlandığı bilgisine ulaştım” diyerek İmamoğlu ile arasında geçenleri tek tek anlattı.

Ekrem İmamoğlu

"15 MİLYON EURO İSTEDİ"

İstanbul’da bir otelde Ekrem İmamoğlu ile yaklaşık bir saat bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Böcek, detayları şöyle anlattı:

Bu görüşmede Ekrem İmamoğlu, başka bir kişiye adaylık sözü vermediğini ve tercihini benden yana kullanacağını ifade etti. Bu sırada seçim kampanyası için maddi kaynağa ihtiyaç olduğunu, ayrıca ilerleyen dönemde cumhurbaşkanlığı adaylığı planladığını belirterek siyasi yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu .Benden yaklaşık 15 milyon Euro civarı maddi kaynak desteği istedi. Ben de elimden geldiğince ve zaman içerisinde bunu karşılayacağımı söyledim. Bunun üzerine destek olarak ayrıca Cumhurbaşkanlığı adaylığı döneminde kendisinin Akdeniz Bölgesi harcamalarının tarafımca karşılanmasını iletti. Taleplerini karşılama sözü verdim.

Muhittin Böcek’ten ‘İmamoğlu’ iddiası! Adaylık pazarlığını itiraf etti: Benden 15 milyon euro istedi

HAVALA SİSTEMİ DETAYI

Birkaç gün sonra İmamoğlu ile yeniden buluştuğunu belirten Böcek “Bir kısım şahsi paramla birlikte seçim bütçemin bir kısmının kendisinde olduğu bir dostumdan 5 milyon euro paraya ihtiyacım olduğunu söyledim. Bu parayla İstanbul'da bir ödeme yapacağımı bildirdim. Bana yanında bulunan 100 TL paranın fotoğrafını çekti. Ayrıca üzerinde bir isim ve telefon numarası yazılı kâğıdı zarf içerisinde verdi. Zarfa koyduğu banknotla birlikte kâğıdı, ödeme yapmak istediğim kişiye vermemi, onların da bununla parayı İstanbul Kapalıçarşı’da tahsil edebileceğini söyledi. Anladığım kadarıyla bu, havala adı verilen bir sistemdir. Yine baş başa yaptığımız bu ikinci görüşmede, yanımdaki banknot ve telefon yazılı kâğıdı kendisine teslim ettim. Talep edilen paranın kalanını da daha sonra zaman içerisinde halledeceğimi söyledim” dedi.

İKİ ZİYARET

İmamoğlu tutuklandığı için istediği paranın kalanını ödemediğini belirten Böcek, Ekrem İmamoğlu ile yaptığı her iki ziyarette de mobil özel kalemi Yasin Yellice’nin yanında bulunduğunu belirtti.

Veli Ağbaba

AĞBABA’YA 1 MİLYON EURO İTİRAFI

Muhittin Böcek, daha önce de ifadesinde Özgür Özel'in talebi doğrultusunda, adaylık için oğlu Gökhan Böcek ile CHP Genel Merkezi'nde Veli Ağbaba'ya 1 Milyon Euro gönderdiğini, yine Özgür Özel'in yönlendirmesiyle 15 Ocak 2024'te Manisa'da bir çanta içerisindeki 950 bin Euroyu Ferdi Zeyrek'e verdiğini anlatmıştı.

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