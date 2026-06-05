Görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, ek ifadesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Böcek, 2024 yerel seçim sürecinde Özgür Özel ve genel merkezin talimatlarıyla farklı isim ve organizasyonlara avro, dolar ve Türk lirası bazında, güncel değeri yaklaşık 130 milyon TL’yi bulan maddi destek sağladığını ileri sürdü.

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, savcılığa ek ifade verdi. Avukatı eşliğinde ifade veren Böcek, daha önce verdiği beyanları teyit ettiğini belirterek 2024 yerel seçimlerindeki adaylık sürecine ilişkin yaşadıklarını anlattı.

130 milyonun perde arkası! Muhittin Böcek’ten “verdim de verdim” itirafı

950 BİN AVRO VERDİM

Böcek, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerde, yerel seçimler öncesinde CHP’nin kampanya çalışmaları için maddi talepler olduğunu ve bu doğrultuda oğluna talimat verdiğini ifade etti. Bu kapsamda Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ek ifadesinde Böcek, 2024 yerel seçimlerindeki adaylık sürecinde Özgür Özel’in talimatıyla Manisa’ya gittiğini ve Ferdi Zeyrek’e yaklaşık 950 bin avro teslim ettiğini anlattı. Masanın yanına, içinde söz konusu miktarın bulunduğu çantayı koyduğunu ve seçim sürecinde katkı sağlanması amacıyla getirdiğini belirtti.

130 milyonun perde arkası! Muhittin Böcek’ten “verdim de verdim” itirafı

TALİMAT ÖZGÜR ÖZEL’DEN

Böcek, adaylık sürecine ilişkin verilen talimat doğrultusunda gerekli maddi desteğin sağlanması için yeniden yönlendirme yaptığını belirterek, oğlunun Özgür Özel’in talimatı ve Veli Ağababa’nın araması üzerine 1 milyon avroyu teslim etmek üzere CHP Genel Merkezine gittiğini ifade etti.

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Paranın kime teslim edildiğini bilmediğini, bu hususun oğlunun daha önceki ifadesinde yer aldığını kaydetti. 24 Şubat 2024’te, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla Antalya Cam Piramit’te düzenlenen lansmana ilişkin de beyanda bulunan Böcek, oğlu Gökhan Böcek’in önceki ifadesine atıf yaparak burada Özgür Özel’e 200 bin dolar verildiğini söyledi. Seçim harcamalarını oğlunun yürüttüğünü, kendisinin ise yalnızca genel bir talimat verdiğini dile getirdi.

130 milyonun perde arkası! Muhittin Böcek’ten “verdim de verdim” itirafı

MASRAFLARI KARŞILADIM

Önceki seçimlerde CHP Genel Merkezinin adayların seçim giderlerinin bir kısmını karşıladığını, ancak 2024 yerel seçimlerinde bu yönde bir destek almadıklarını belirten Böcek, buna karşın farklı yerlere maddi katkı sunmasının istendiğini ifade etti. Bu kapsamda Konyaaltı Belediye Başkan adayının tüm seçim masraflarını karşıladığını ve yaklaşık 15 milyon TL harcama yapıldığını kaydetti. Böcek, ifadesinde seçim döneminde toplamda 1 milyon 950 bin avro, 200 bin dolar ve 15 milyon TL ödeme yapıldığını belirtti.

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Öte yandan daha önce eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadesinde, 2023 yılında CHP Kurultayı öncesi yapılan kongrelerde kullanılmak üzere Özgür Özel’e toplam 1 milyon 200 bin lira verdiğini beyan etmişti. Ortaya çıkan tutarların güncel kura göre hesaplandığında yaklaşık 130 milyon TL’ye karşılık geldiği öğrenildi.

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