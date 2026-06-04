Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yeni bir ifade verdi. Böcek ifadesinde Özgür Özel’in talebi ile Ferdi Zeyrek’e bizzat 950 bin euro teslim ettiğini ikrar etti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yeni ve oldukça kapsamlı bir ifade verdi.

PARA TESLİMİNİ KABUL ETTİ

Özgür Özel’in talebi ile Ferdi Zeyrek’e bizzat 950 bin euro teslim ettiğini ikrar eden Muhittin Böcek, yine Özgür Özel’in talebi ile seçim döneminde toplamda 1 milyon 950 bin euro, 200 bin dolar ve 15 milyon TL ödeme yaptığını da ikrar etti.

Muhittin Böcek, "rüşvet" ve "yolsuzluk" iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında 5 Temmuz 2025'ten bu yana tutuklu bulunuyor.

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