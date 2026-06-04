Türkiye Gazetesi
Mesut Özarslan'dan dikkat çeken hareket! CHP'nin yeni MYK üyelerinin hepsine gönderdi
CHP'den şubat ayında istifa eden ve AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Özarslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği Merkez Yönetim Kurulu'ndaki (MYK) 19 üyenin her birine ayrı ayrı tebrik çiçeği gönderdi. Konuya ilişkin ilk açıklama ise CHP Sözcüsü Müslim Sarı'dan geldi.
Özetle DinleMesut Özarslan'dan dikkat çeken hareket! CHP'nin y...
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Şubat ayında CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın, CHP MYK üyelerinin tamamına tebrik çiçeği göndermesi dikkat çekti.
- Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye geçeceği öne sürülüyordu.
- Özarslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından belirlenen 19 kişilik MYK üyelerinin tamamına ayrı ayrı tebrik çiçeği gönderdi.
- Bu hamle, Özarslan'ın partiyle bağlarını tamamen koparmadığı şeklinde yorumlandı.
- CHP Sözcüsü Müslim Sarı, konuyla ilgili olarak çiçeği gönderen arkadaşla konuşmak gerektiğini ve bunu bir sembol veya siyasal iletişim olarak değerlendirmediklerini belirtti.
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Şubat ayında CHP’den istifa ettikten sonra AK Parti’ye geçeceği öne sürülen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’dan dikkat çeken bir hamle geldi.
MYK ÜYELERİNE ÇİÇEK!
Özarslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kısa süre önce belirlenen 19 kişilik MYK üyelerinin tamamına ayrı ayrı tebrik çiçeği gönderdi. Kulislerde farklı yorumlara neden olan bu hamle, Özarslan’ın partiyle bağlarını tamamen koparmadığı şeklinde yorumlandı.
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CHP SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA VAR
Konuya ilişkin ilk açıklamayı ise CHP Sözcüsü Müslim Sarı yaptı. Sarı konuyla ilgili gelen soruya cevaben, "Çiçeği gönderen arkadaşla konuşmanız lazım. Ben de yeni gördüm. Bir sembol veya siyasal iletişim değil. Biz öyle değerlendirmiyoruz." dedi.
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