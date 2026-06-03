Fatih Atik, 11 Haziran'daki Parti Meclisi öncesi güç dengesinin Kılıçdaroğlu'na geçtiğini belirtti. Yeni MYK'da Özgür Özel'e yakın bazı isimlerin Kılıçdaroğlu ile hareket ettiğini söyleyen Atik, ekibin PM'de çoğunluk sorunu yaşamadığını vurguladı.

Dün Özgür Özel’in grup toplantısı yapmasıyla Meclis’te patlak veren büyük karmaşanın ardından, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP kulislerine dair kritik bilgileri TGRT Haber'de Medya Kritik programında canlı yayında aktardı.

Atik’in açıklamalarına göre, dün yaşanan kaos ortamının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, tam 2.5 yıl aradan sonra yeniden Meclis kürsüsüne çıkmaya hazırlanıyor.

KILIÇDAROĞLU SALI GÜNÜ GRUP TOPLANTISINDA KONUŞACAK

Fatih Atik, CHP’deki takvimi netleştirerek şu bilgileri paylaştı:

CHP'de 11 Haziran öncesi son durum: Kılıçdaroğlu ekibinden "PM'de çoğunluk sorunumuz yok" açıklaması

"Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Haziran Salı günü CHP grup toplantısında Genel Başkan sıfatıyla partililere ve milletvekillerine hitap edecek. Dünkü gibi bir karmaşa ortamı kesinlikle olmayacak. Hemen ardından, 11 Haziran Perşembe günü ise Parti Meclisi'ni toplayacak."

ARINÇ'LA GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

Özel'in dün grup başkanı sıfatıyla Meclis'te konuşma yapması sonrası eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ı aradığını söyleyen Atik, görüşmenin detaylarını anlattı.

CHP'de 11 Haziran öncesi son durum: Kılıçdaroğlu ekibinden "PM'de çoğunluk sorunumuz yok" açıklaması

Arınç’ın yapılan uygulamanın tamamen doğru olduğunu belirttiğini söyleyen Atik, "Arınç, grup başkanının meclis grup toplantısını yönetip konuşma yapabileceğini, bunda herhangi bir sıkıntı olmadığını vurguladı ve Numan Kurtulmuş’un kararına destek verdi" dedi.

CHP'de 11 Haziran öncesi son durum: Kılıçdaroğlu ekibinden "PM'de çoğunluk sorunumuz yok" açıklaması

"KEMAL BEY'İN ÇOĞUNLUK SORUNU YOK"

11 Haziran’da Parti Meclisi’nin (PM) toplanacak olmasının siyasi olarak çok büyük bir anlam taşıdığını belirten Fatih Atik, partideki güç dengelerinin tamamen Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yana döndüğünü ifade etti.

CHP'de 11 Haziran öncesi son durum: Kılıçdaroğlu ekibinden "PM'de çoğunluk sorunumuz yok" açıklaması

Dün açıklanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) görevlendirmelerine dikkat çeken Atik, "Özgür Özel’e yakın olduğu söylenen bazı isimlerin bile Kılıçdaroğlu ile hareket ettiğini ve yeni MYK’da genel başkan yardımcısı olarak görevlendirildiklerini gördük. Kemal Bey’in ekibi dünkü MYK hamlesinden sonra fazlasıyla rahatlamış durumda. Parti Meclisi'nde hiçbir sorunumuz yok, açıklamasını yaptılar. Çoğunluk sorunu bulunmuyor" dedi.

Atik ayrıca, icra dairesi marifetiyle yapılan tebligatlara dair de çarpıcı bir detay vererek, 57 kişilik Parti Meclisi'nde Veli Ağbaba dahil 50 kişinin tebligatları aldığını, geriye sadece 7 kişinin kaldığını söyledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası