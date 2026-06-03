CHP'de 11 Haziran öncesi son durum: Kılıçdaroğlu ekibinden "PM'de çoğunluk sorunumuz yok" açıklaması
Fatih Atik, 11 Haziran'daki Parti Meclisi öncesi güç dengesinin Kılıçdaroğlu'na geçtiğini belirtti. Yeni MYK'da Özgür Özel'e yakın bazı isimlerin Kılıçdaroğlu ile hareket ettiğini söyleyen Atik, ekibin PM'de çoğunluk sorunu yaşamadığını vurguladı.
- Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Haziran Salı günü CHP grup toplantısında konuşacak.
- 11 Haziran Perşembe günü Parti Meclisi toplanacak.
- CHP kulislerine göre, Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki çoğunluk desteğinin tam olduğu ifade edildi.
- 57 kişilik Parti Meclisi'nden 50 kişinin tebligatları aldığı belirtildi.
Dün Özgür Özel’in grup toplantısı yapmasıyla Meclis’te patlak veren büyük karmaşanın ardından, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP kulislerine dair kritik bilgileri TGRT Haber'de Medya Kritik programında canlı yayında aktardı.
Atik’in açıklamalarına göre, dün yaşanan kaos ortamının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, tam 2.5 yıl aradan sonra yeniden Meclis kürsüsüne çıkmaya hazırlanıyor.
KILIÇDAROĞLU SALI GÜNÜ GRUP TOPLANTISINDA KONUŞACAK
Fatih Atik, CHP’deki takvimi netleştirerek şu bilgileri paylaştı:
"Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Haziran Salı günü CHP grup toplantısında Genel Başkan sıfatıyla partililere ve milletvekillerine hitap edecek. Dünkü gibi bir karmaşa ortamı kesinlikle olmayacak. Hemen ardından, 11 Haziran Perşembe günü ise Parti Meclisi'ni toplayacak."
ARINÇ'LA GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI
Özel'in dün grup başkanı sıfatıyla Meclis'te konuşma yapması sonrası eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ı aradığını söyleyen Atik, görüşmenin detaylarını anlattı.
Arınç’ın yapılan uygulamanın tamamen doğru olduğunu belirttiğini söyleyen Atik, "Arınç, grup başkanının meclis grup toplantısını yönetip konuşma yapabileceğini, bunda herhangi bir sıkıntı olmadığını vurguladı ve Numan Kurtulmuş’un kararına destek verdi" dedi.
"KEMAL BEY'İN ÇOĞUNLUK SORUNU YOK"
11 Haziran’da Parti Meclisi’nin (PM) toplanacak olmasının siyasi olarak çok büyük bir anlam taşıdığını belirten Fatih Atik, partideki güç dengelerinin tamamen Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yana döndüğünü ifade etti.
Dün açıklanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) görevlendirmelerine dikkat çeken Atik, "Özgür Özel’e yakın olduğu söylenen bazı isimlerin bile Kılıçdaroğlu ile hareket ettiğini ve yeni MYK’da genel başkan yardımcısı olarak görevlendirildiklerini gördük. Kemal Bey’in ekibi dünkü MYK hamlesinden sonra fazlasıyla rahatlamış durumda. Parti Meclisi'nde hiçbir sorunumuz yok, açıklamasını yaptılar. Çoğunluk sorunu bulunmuyor" dedi.
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Atik ayrıca, icra dairesi marifetiyle yapılan tebligatlara dair de çarpıcı bir detay vererek, 57 kişilik Parti Meclisi'nde Veli Ağbaba dahil 50 kişinin tebligatları aldığını, geriye sadece 7 kişinin kaldığını söyledi.