CHP'de gözler gelecek hafta yapılacak grup toplantısına çevrildi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü TBMM'de grup toplantısında kürsüye çıkacağını açıkladı. Sarı, kurultay süreci, yeni parti iddiaları ve disiplin süreçlerine dair açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Müslim Sarı, parti gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sarı, CHP'nin seçime giremeyeceği veya kapatılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"SEÇİME KATILAMAZ ARGÜMANI DOĞRU DEĞİL"

Sarı, CHP'nin kurultayını belirli bir tarihe kadar yapamaması halinde seçime giremeyeceği yönündeki yorumların hukuki dayanağı olmadığını belirterek, devam eden yargı süreci ve tedbir kararları nedeniyle kurultayın şu an yapılamadığını ifade etti. Bu durumun hukuken "mücbir sebep" niteliğinde olduğunu vurgulayan Sarı, partinin bu nedenle seçimlere katılamaması gibi bir sonucun ortaya çıkmayacağını kaydetti.

YENİ PARTİ İDDİASI

Parti içinde yeni bir oluşum kurulacağı yönündeki iddialara da değinen Sarı, CHP'lilerin başka bir parti çatısı altında yer almasını istemediklerini belirterek, önümüzdeki dönemde birlik ve beraberliğin daha da önemli olduğunu söyledi.

CHP'nin kapatılacağı yönündeki tartışmaları da değerlendiren Sarı, "Cumhuriyeti kuran Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılmasına hiç kimsenin gücü yetmez" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU SALI GÜNÜ KÜRSÜDE

Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelecek hafta TBMM'deki CHP Grup Toplantısı'nda konuşacağını açıklayan Sarı, "Salı günü grup toplantısını yapacağız. Genel Başkanımız konuşacak. 11 Haziran Perşembe günü de Parti Meclisi'ni toplayacağız" dedi.

Parti içinde olağanüstü kurultay talebiyle toplanan imzalara ilişkin de konuşan Sarı, imza veren üyelerle temel bir görüş ayrılığı bulunmadığını belirterek, CHP yönetiminin de kurultay yapılmasından yana olduğunu ancak mevcut hukuki zeminin buna uygun olmadığını savundu.

"ÖNCELİĞİMİZ DİYALOG"

Disiplin süreçleriyle ilgili soruları da yanıtlayan Sarı, parti yönetiminin önceliğinin diyalog olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımızın partiyle bağlarını hemen koparma anlayışı içinde değiliz. Ancak partinin kurumsal kimliği ve yöneticilerine yönelik tutumları da yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

Sarı, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun da kısa süre içinde toplanarak gündemindeki konuları değerlendirmeye başlayacağını sözlerine ekledi.

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