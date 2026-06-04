Kılıçdaroğlu, Yüksek Disiplin Kurulunu topluyor. Yolsuzluğa karışanı affetmeyecek. ‘Özel’ciler de kayyım diye eleştirdikleri çağrı heyetini talep etmeye hazırlanıyor.

Berat Temiz ANKARA - CHP’de mutlak butlan kararının ardından Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ilk toplantısını bugün (Perşembe) yapacak. Tüzüğe göre YDK, en yaşlı üyenin başkanlığında toplanıyor. Üçte iki çoğunluğun bulunması halinde gizli oyla kendi aralarında bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçiyor. Bugün yapılacak seçimde İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın YDK Başkanı olabileceği ifade ediliyor.

Özel kayyım istiyor! Kurultayı başaramazlarsa çağrı heyeti talep edecekler

İPLER KILIÇDAROĞLU’NUN ELİNDE

Göreve geri dönen 15 kişilik YDK’da ipler Kemal Kılıçdaroğlu’nun elinde. Kurulda yer alan 9-10 kişinin Kemal Kılıçdaroğlu ile, 5 kişinin ise Özgür Özel ile hareket edebileceği belirtiliyor.

Özel kayyım istiyor! Kurultayı başaramazlarsa çağrı heyeti talep edecekler

İHRAÇLAR BAŞLIYOR

Öte yandan, ilk toplantıyla birlikte ihraçlar için de düğmeye basılacak. Genel Merkez kurmayları, “Hain Kemal” sloganı attıklarını tespit ettiği kişiler için disiplin sürecinin başlatılacağını açıkladı. CHP’nin yeni sözcüsü Müslim Sarı da önceki gün yaptığı basın toplantısında “Grup toplantısında hiç yakışmayan hem Meclis’in hem de CHP’nin kurumsal kimliğine yakışmayan sloganları biz de izledik. Ben bu arkadaşlarımın CHP’li olduğunu düşünmek istemiyorum. Ama eğer CHP’li arkadaşlarımızsa CHP’nin kurumsal kimliği çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağından emin olabilirler" demişti. Yine Özgür Özel’e destek veren bazı il başkanlarının MYK kararıyla görevden alınabileceği ve parti disiplinine aykırı davranışta bulunanların ihraç edileceği belirtiliyor.

Özel kayyım istiyor! Kurultayı başaramazlarsa çağrı heyeti talep edecekler

“ARINMA OLMADAN KURULTAY OLMAZ”

Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları, kurultayın yapılacağını ama önceliğin arınma olduğunun altını çiziyor. Kılıçdaroğlu’nun “Partiyi temizlemeden, kirlilikten arındırmadan kurultaya gitmek doğru değil” dediği öğrenildi. Delegeler ve birinci derece yakınlarının MASAK raporları ile SGK kayıtlarının savcılık tarafından talep edildiğini hatırlatan kurmaylar, “Neler çıkacak göreceğiz” dedi. Kılıçdaroğlu’nun da bu süreçlerin uzun sürmeyeceğini, kısa sürede her şeyin netleşeceğini söylediği ifade ediliyor.

ARINMA VE ETİK KOMİSYONU ÇALIŞMALARA BAŞLIYOR

Bu arada, CHP’de arınma ve etik komisyonları da çalışmalara başlıyor. Hakkında soruşturma yürütülen, yargılanan, tutuklu bulunan, yolsuzluk ve rüşvet iddiaları bulunan tüm partililer komisyon tarafından incelenecek. Ayrıca CHP’li tüm belediyelerde de iç denetim başlatılacak. Kılıçdaroğlu, komisyondan belediyelerin harcamalarını, ihalelerini, işe alımlarını ve atama kararlarını tek tek incelemesini istedi. Komisyon, hazırlayacağı raporları Kemal Kılıçdaroğlu’na sunacak ve isimlerin akıbetine karar verilecek. Genel Merkez’deki bayramlaşma programındaki “FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizden özür diliyorum” sözleriyle dikkat çeken Kılıçdaroğlu’nun FETÖ için de komisyona talimat verdiği belirtiliyor.

Özel kayyım istiyor! Kurultayı başaramazlarsa çağrı heyeti talep edecekler

ÖZEL CEPHESİ MAHKEMEDEN ÇAĞRI HEYETİ İSTEYECEK

Kemal Kılıçdaroğlu’nun delege imzası ve PM kararına rağmen partiyi kurultaya götürmemesi halinde Özgür Özel cephesinin atacağı adım da belli oldu. Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Kılıçdaroğlu’nun partiyi kurultaya götürmemesi halinde mahkemeye başvurarak CHP’ye çağrı heyeti atanmasını isteyeceklerini söyledi.

GRUP BAŞKANLIĞI İÇİN ÖZTRAK İDDİASI

CHP’de Grup Başkanlığı ile ilgili tartışmalar da devam ediyor. Genel Merkez tarafı Özgür Özel’in grup başkanlığını tanımazken, unvanın düşürülerek yeniden seçim yapılmasını istiyor. Muhtemel bir seçimde de Faik Öztrak’ın grup başkanlığına aday gösterilebileceği iddia ediliyor. Ancak Kılıçdaroğlu’nun PM üyesi olan Öztrak’ı, PM’deki dengeleri gözeterek aday göstermek istemediği de konuşuluyor.

Özel kayyım istiyor! Kurultayı başaramazlarsa çağrı heyeti talep edecekler

ÖZEL, ORTA YOLCU VEKİLLERLE GÖRÜŞTÜ

Genel Merkez'in görev teklifini kabul etmedikleri için teşekkür etti

Kemal Kılıçdaroğlu’nun arınma çağrısı yaptığı videoyu paylaşan ancak Genel Merkez’deki polis görüntülerine tepki göstererek kurultay isteyen Ali Öztunç, Engin Altay ve Gürsel Erol, önceki gün akşam Özgür Özel’in daveti üzerine bir araya geldi. Özel’in, Kılıçdaroğlu’nun MYK’sında yer almamaları ve herhangi bir görevde bulunmayacaklarını açıklamaları nedeniyle vekillere teşekkür ettiği öğrenildi. Özel, Altay, Öztunç ve Erol’un süreç ve partinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde de bulunduğu belirtiliyor.



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