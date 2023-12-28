Başkent’te bekçi cinneti! Önce eşini sonra kendini öldürdü

28 Aralık 2023 17:24 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 17:26

Başkent’in Sincan ilçesi dehşete düşüren bir cinnet olayına tanıklık etti. Tartıştığı eşini gözünü kırpmadan öldüren bir bekçi daha sonra intihar etti.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ

İhlas Haber Ajansı’nın aktardığı habere göre, Sincan ilçesi Saraycık TOKİ'de meydana gelen olayda 4 yıllık evli ve 1 çocuk babası olan çarşı ve mahalle bekçisi Orkun Oruç ile eşi Ayşe Oruç arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan tartışma sonucunda Orkun Oruç, eşini tabanca ile vurup öldürdükten sonra aynı silahla kendi hayatına son verdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından çiftin cenazeleri Keçiören Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.