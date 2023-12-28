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    Başkent’te bekçi cinneti! Önce eşini sonra kendini öldürdü

    Ankara’da bir çocuk babası bekçi, önce 4 yıllık eşini öldürdü ardından kendi canına kıydı.

    Başkent’te bekçi cinneti! Önce eşini sonra kendini öldürdü
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Başkent’in Sincan ilçesi dehşete düşüren bir cinnet olayına tanıklık etti. Tartıştığı eşini gözünü kırpmadan öldüren bir bekçi daha sonra intihar etti.

    TARTIŞMA KANLI BİTTİ

    İhlas Haber Ajansı’nın aktardığı habere göre, Sincan ilçesi Saraycık TOKİ'de meydana gelen olayda 4 yıllık evli ve 1 çocuk babası olan çarşı ve mahalle bekçisi Orkun Oruç ile eşi Ayşe Oruç arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yaşanan tartışma sonucunda Orkun Oruç, eşini tabanca ile vurup öldürdükten sonra aynı silahla kendi hayatına son verdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından çiftin cenazeleri Keçiören Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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    Haberler > Gündem > Başkent’te bekçi cinneti! Önce eşini sonra kendini öldürdü
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