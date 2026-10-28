Batan geminin kayıp 10 mürettebatı aranıyordu! Denizde ceset bulundu

Marmara Denizi'nde 2 Eylül'de iki geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin kayıp 10 mürettebatını arama çalışmaları sürerken, bölgede kimliği henüz belirlenemeyen bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Cesedin kimliğinin ve ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Marmara Denizi'nde 2 Eylül'de ticari faaliyet gösteren ALSU ile Tuğberk İmamoğlu isimli gemiler çarpışmış, kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemi batmıştı. Olayda gemide bulunan 10 mürettebat kaybolmuştu.

Kazanın ardından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatılmış, kayıp mürettebata ulaşmak amacıyla deniz genelinde arama ve kurtarma faaliyetleri yürütülmüştü.

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BULUNAN CESEDİN KİMLİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Devam eden arama çalışmaları sırasında olay bölgesinde bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Cesedin, gemi kazasının ardından kaybolan mürettebattan birine ait olup olmadığının belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kesin kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla gerekli işlemlerin yapılacağı, cesedin ilk muayenenin ardından Adli Tıp Kurumuna sevk edileceği öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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