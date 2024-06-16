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Batman'da arefe gecesi firar eden 3 koç 20 kilometre uzaklıkta ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Batman'da arefe gecesi ambardan kaçarak firar eden 3 kurbanlık koç, 20 saat sonra ilçeye 20 kilometre uzaklıkta dağlık bir alanda bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Batman'ın Sason ilçesinde Burhan Bulgan adlı vatandaş tarafından alınan 3 koç Kurban Bayramı sabahı kesilmek üzere ambara bırakıldı. Sabah koçları kesmek için ambara giren Bulgan, koçların ambarda olmadığını görünce çevrede aramaya başladı.

Tüm aramalara rağmen koçları bulamayan Bulgan'a müjdeli haber ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Boğazkapı köyünden geldi. Koçları bulan köylüler, koçların sahibi Bulgan'a ulaşarak hayvanların köyde olduğunu iletti. Bulgan, gittiği köyden koçları alarak evine götürdü.

Batman'da arefe gecesi firar eden 3 koç 20 kilometre uzaklıkta ortaya çıktı - 1. Resim

Sabah bayram namazından dönerken rastladığı 3 koçun kayıp kurbanlıklar olduğunu anlayınca sosyal medya üzerinden sahiplerine ulaşarak teslim ettiğini belirten Sadi Uçar, koçların sahibine ulaşmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Batman'da arefe gecesi firar eden 3 koç 20 kilometre uzaklıkta ortaya çıktı - 2. Resim

FİRAR EDEN KOÇLARI KESEREK VATANDAŞLARA DAĞITACAĞIM

Kurbanlık koçlarını bulduğu için çok mutlu olduğunu belirten Burhan Bulgan, “Kurbanlık için aldığımız koçlarım ambardan kaçarak ilçeden 20 kilometre uzaklıktaki Boğazkapı köyüne gitti. Onları gören duyarlı bir vatandaş sosyal medya üzerinden sahibini aramaya çalışınca biz de gördük. Gidip koçlarımızı aldık. İlçe merkezinde her yeri aramamıza rağmen onları bulamamıştık. İnşallah onları keserek kurban görevimizi yerine getirerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacağız” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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