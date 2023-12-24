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    Batman’da terör operasyonu: DEM Parti ilçe eşbaşkanı tutuklandı

    Batman’da düzenlenen terör operasyonunda, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Kozluk Eşbaşkanı Ömer Emen tutuklandı.

    Batman’da terör operasyonu: DEM Parti ilçe eşbaşkanı tutuklandı
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Batman'da, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Kozluk Eşbaşkanı Ömer Emen tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması çerçevesinde hakkında yakalama kararı çıkartılan Kozluk Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş başkanı Ömer Emen, evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Batman İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Emen, buradaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Ankara'ya SEGBİS ile bağlanan Emen, “terör örgüt üyeliği"nden tutuklandı.

    Batman’da terör operasyonu: DEM Parti ilçe eşbaşkanı tutuklandı

    İhlas Haber Ajansı /  - Gündem
    DemTerörBatman
    Haberler > Gündem > Batman’da terör operasyonu: DEM Parti ilçe eşbaşkanı tutuklandı
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