BTK Kurulu Üyesi Batuhan Mumcu görevden alındı

Son dakika... BTK Kurulu Üyesi Batuhan Mumcu’nun görevine son verildiği bildirildi. Görev değişikliği, eşi Neslihan Mumcu hakkında fon soruşturması kapsamında mali tedbir talep edilmesinin ardından gündeme geldi.

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Kurulu Üyesi Batuhan Mumcu’nun görevden alındığı bildirildi. Görev değişikliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturması kapsamında Mumcu’nun eşi Neslihan Mumcu hakkında mali tedbir talep edilmesinin ardından gündeme geldi.

AĞUSTOS AYINDA BTK KURUL ÜYELİĞİNE ATANMIŞTI

Batuhan Mumcu, 31 Ağustos 2026 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı görevinden alınarak BTK Kurul Üyeliğine atanmıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığında daha önce beş yıl Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Mumcu, ardından üç yıl boyunca Bakan Yardımcılığı görevini yürütmüştü.

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