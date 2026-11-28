Beşiktaş'ın Batum'da oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında Gürcistan polisinin Türk taraftarlara yönelik orantısız güç kullanmasının ve müdahalede bulunmasının ardından, benzer bir saldırı daha meydana geldi. Batum'da Beşiktaş atkısı taktığı için saldırıya uğrayan bir Beşiktaş taraftarı omzundan bıçaklandı. Bıçaklanan kişinin eğitim için Gürcistan'da olduğu belirtildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Gürcistan'ın Batum kentinde bir grup, Beşiktaş taraftarı Türk üniversite öğrencilerine saldırdı.

Saldırıda bir öğrenci omzundan bıçakla yaralandı.

"BEŞİKTAŞ ATKISINI ÇIKAR" TEHDİDİ

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Gürcistan'ın Batum kentinde dün akşam oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçında Gürcistan polisinin Türk taraftarlara uyguladığı orantısız güç ve sonrasında yaşananlar sıcaklığını korurken, bu akşam da Batum'da üniversite eğitimi için bulunan Beşiktaş taraftarı 2 genç dolaşırken, 3-4 kişilik Gürcü grup yanlarına yaklaşarak boyunlarındaki Beşiktaş atkılarını çıkarmalarını istedi.

Batumda Beşiktaş taraftarı bıçaklandı: Atkıyı çıkar sözleriyle tehdit edildi

OMZUNDAN BIÇAKLANDI

Batum Hilton Oteli yakınında yaşanan olayda Türk gençlerin kendilerine direnmeleri ve Beşiktaş atkısını kendilerine vermemesi üzerine gençler darbedilirken, bir genç ise omzundan bıçaklandı.

Batumda Beşiktaş taraftarı bıçaklandı: Atkıyı çıkar sözleriyle tehdit edildi

SAĞLIK DURUMU İYİ

Otel görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi istenirken, sağlık ekipleri, yaralı taraftara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Batumda Beşiktaş taraftarı bıçaklandı: Atkıyı çıkar sözleriyle tehdit edildi

Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay sonrası Türkiye'nin Batum Başkonsolosluğu yetkilileri de devreye girerek Gürcü makamları ile görüştü.

Batumda Beşiktaş taraftarı bıçaklandı: Atkıyı çıkar sözleriyle tehdit edildi

NE OLMUŞTU?

Dün akşam Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum şehrinde oynanan müsabakanın 26. dakikasında tribünde çıkan olaylara Gürcistan polisi, orantısız güçle müdahale etmişti. Filistin bayrağı açan taraftarlara maç öncesinde de müdahale eden Gürcü polisi, biber gazı kullanmış ve taraftarlara şiddet uygulamıştı.

Batumda Beşiktaş taraftarı bıçaklandı: Atkıyı çıkar sözleriyle tehdit edildi

Yaşanan olayların ardından Danimarkalı hakem Morten Krogh ve takımlar soyunma odasına gitmiş, Beşiktaşlı oyuncular, çıkan olayların ardından taraftarları sakinleştirmeye çalışmıştı.

Yaklaşık 40 dakika duran maçta olayların bitmesinin ardından hakemler ve futbolcular sahaya dönmüş, 5 dakika ısınmanın ardından maç kaldığı yerden devam etmişti. Beşiktaş, Gürcistan'da ağırladığı İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 yenmişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala