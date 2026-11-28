Batum'da Beşiktaş taraftarı bıçaklandı: "Atkıyı çıkar" sözleriyle tehdit edildi
Beşiktaş'ın Batum'da oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında Gürcistan polisinin Türk taraftarlara yönelik orantısız güç kullanmasının ve müdahalede bulunmasının ardından, benzer bir saldırı daha meydana geldi. Batum'da Beşiktaş atkısı taktığı için saldırıya uğrayan bir Beşiktaş taraftarı omzundan bıçaklandı. Bıçaklanan kişinin eğitim için Gürcistan'da olduğu belirtildi.
Gürcistan'ın Batum kentinde bir grup, Beşiktaş taraftarı Türk üniversite öğrencilerine saldırdı.
Saldırıda bir öğrenci omzundan bıçakla yaralandı.
"BEŞİKTAŞ ATKISINI ÇIKAR" TEHDİDİ
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Gürcistan'ın Batum kentinde dün akşam oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçında Gürcistan polisinin Türk taraftarlara uyguladığı orantısız güç ve sonrasında yaşananlar sıcaklığını korurken, bu akşam da Batum'da üniversite eğitimi için bulunan Beşiktaş taraftarı 2 genç dolaşırken, 3-4 kişilik Gürcü grup yanlarına yaklaşarak boyunlarındaki Beşiktaş atkılarını çıkarmalarını istedi.
OMZUNDAN BIÇAKLANDI
Batum Hilton Oteli yakınında yaşanan olayda Türk gençlerin kendilerine direnmeleri ve Beşiktaş atkısını kendilerine vermemesi üzerine gençler darbedilirken, bir genç ise omzundan bıçaklandı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Otel görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi istenirken, sağlık ekipleri, yaralı taraftara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.
Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay sonrası Türkiye'nin Batum Başkonsolosluğu yetkilileri de devreye girerek Gürcü makamları ile görüştü.
NE OLMUŞTU?
Dün akşam Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum şehrinde oynanan müsabakanın 26. dakikasında tribünde çıkan olaylara Gürcistan polisi, orantısız güçle müdahale etmişti. Filistin bayrağı açan taraftarlara maç öncesinde de müdahale eden Gürcü polisi, biber gazı kullanmış ve taraftarlara şiddet uygulamıştı.
Yaşanan olayların ardından Danimarkalı hakem Morten Krogh ve takımlar soyunma odasına gitmiş, Beşiktaşlı oyuncular, çıkan olayların ardından taraftarları sakinleştirmeye çalışmıştı.
Yaklaşık 40 dakika duran maçta olayların bitmesinin ardından hakemler ve futbolcular sahaya dönmüş, 5 dakika ısınmanın ardından maç kaldığı yerden devam etmişti. Beşiktaş, Gürcistan'da ağırladığı İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 yenmişti.