Bayat ekmek yüzünden yaşlı adama dehşeti yaşattı! Önünü kesti sopayla acımasızca darbetti

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 17 Temmuz 2024 12:58 - Güncelleme: 17 Temmuz 2024 13:26 - Güncelleme:

İzmir, Torbalı, Yaşlı Adam, Haber

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de bir şahıs çöp kenarlarına bırakılan bayat ekmek yüzünden husumet yaşadığı Süleyman S.D.'ye sokak ortasında dehşeti yaşattı. Yaşlı adamın önünü kesen saldırgan önce tokat attı ardından sopayla defalarca kez vurdu. Polis tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı.