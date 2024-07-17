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Bayat ekmek yüzünden yaşlı adama dehşeti yaşattı! Önünü kesti sopayla acımasızca darbetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İzmir, Torbalı, Yaşlı Adam, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de bir şahıs çöp kenarlarına bırakılan bayat ekmek yüzünden husumet yaşadığı Süleyman S.D.'ye sokak ortasında dehşeti yaşattı. Yaşlı adamın önünü kesen saldırgan önce tokat attı ardından sopayla defalarca kez vurdu. Polis tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı. 

Vicdanları sızlatan olay İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana geldi. Pancar Mahallesi'nde K.S. isimli şahıs 70 yaşındaki Süleyman S.D.'yle çöp kenarına bırakılan bayat ekmek yüzünden husumet yaşadı. K.S. yol kenarına park ettiği aracında yaşlı adamı beklemeye başladı. 

Elinde bastonuyla yolda yürüyen Süleyman S.D.’yi gören saldırgan K.S. elinde sopayla aracından inerek yolunu kestiği yaşlı adama ilk olarak tokat attı.

YAŞLI ADAM KAÇMAYA ÇALIŞTI

K.S. daha sonra ise sopayla yaşlı adama artarda vurmaya başladı. Saldırgandan kurtulmak için aracın diğer tarafına kaçan Süleyman S.D. peşinden gelen K.S.’nin sopalı saldırısından kurtulamadı.

Bayat ekmek yüzünden yaşlı adama dehşeti yaşattı! Önünü kesti sopayla acımasızca darbetti - 1. Resim

Bir süre sonra saldırıyı bırakan şüpheli K.S. hafif ticari aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Yaşlı adamın darp edildiği anlar ise anbean güvenlik kamerasınca kaydedildi.

SOPALI SALDIRGANA KELEPÇE

Olayın ihbar edilmesi üzerine çalışma başlatan jandarma, saldırgan K.S.’yi kıskıvrak yakaladı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan K.S. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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