Adana'da kamuoyunda 'Bayğaralar' olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 90'ı tutuklandı. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen yaklaşık 46,2 milyon lira değerindeki mal varlığına da el konuldu.

Özetle Kaydet a- | +A

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, liderliğini Ramazan Bayğara'nın yaptığı belirtilen suç örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılması amacıyla yürütülen soruşturmada, örgütün başta Adana olmak üzere farklı illerde çeşitli suçlara karıştığı değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında örgütün silahlı saldırı niteliğinde nitelikli yağma, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ile husumetli olduğu gruplara yönelik kasten öldürme ve yaralama suçlarını işlediği üzerinde duruldu. Örgüt üyelerinin suç faaliyetlerini hiyerarşik yapı içerisinde, yöneticilerinin talimatları doğrultusunda gerçekleştirdiği tespit edildi.

'Bayğaralar' olarak bilinene suç örgütünün lideri Ramazan Bayğara ile yöneticilerin yurt dışında bulunduğu, örgütün faaliyetlerini ise yurt içindeki mensupları aracılığıyla sürdürdüğü belirlendi. Soruşturma kapsamında toplam 138 şüpheli hakkında işlem yapılırken, bunlardan 12'sinin çocuk, 23'ünün ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

13 İLDE 135 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında 20 Kasım'da 13 ilde 135 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 105 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 AK-47 marka uzun namlulu silah, 1 MP5 marka silah, 1 SHE marka otomatik silah, 8 ruhsatsız tabanca, 17 şarjör, 421 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

90 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 93'ü tutuklama, 12'si ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 12'si çocuk olmak üzere toplam 90 kişi tutuklandı.

Öte yandan örgüt mensupları ve bağlantılı kişilerin suç faaliyetlerinden elde ettikleri değerlendirilen mal varlıklarının tespitine yönelik soruşturma da yürütüldü.

Bu kapsamda piyasa değeri 21 milyon 500 bin lira olan 6 gayrimenkul ile 24 milyon 700 bin lira değerindeki 24 araca el konuldu.

Adana 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 20 Kasım tarihli kararı doğrultusunda el konulan mal varlıklarının toplam piyasa değerinin yaklaşık 46 milyon 200 bin lira olduğu bildirildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala