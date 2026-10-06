İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayraklı Belediyesi ve iştiraki BAYBEL AŞ’ye yönelik yürütülen soruşturmada, eski Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın da aralarında bulunduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. MASAK, Sayıştay ve müfettiş raporlarına dayandırılan dosyada 20 milyon 85 bin TL kamu zararı oluştuğu, belediye personeline ise toplam 4 milyon 625 bin TL rüşvet niteliğinde para transfer edildiği öne sürüldü.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayraklı Belediyesine yönelik yapılan operasyondan çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Önceki dönem Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da gözaltına alındığı, MASAK ve Sayıştay raporlarıyla derinleştirilen soruşturmada, 20 milyon lirayı aşan kamu zararı ile rüşvet ağının uzandığı siyasiler, bürokratlar ve aile üyeleri tek tek deşifre edildi.

Bayraklı Belediyesi'nin önceki dönem yönetimine ve belediye iştiraki BAYBEL AŞ'ye yönelik yapılan dev operasyonun detayları ortaya çıktı. Önceki dönem Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında olduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verilen soruşturmada, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Rüşvet' ve 'İhaleye fesat karıştırmak' suçlamaları yöneltildi.

Bayraklı Belediyesi operasyonunda çarpıcı detaylar: 20 milyon TL kamu zararı, 4,6 milyon TL rüşvet iddiası

MÜKERRER FATURALAR İLE FAHİŞ ÖDEMELER

Soruşturmanın temel dayanağını, Sayıştay müfettişlerinin 3 Ocak 2025 tarihinde BAYBEL AŞ'ye yönelik yaptığı mali denetimler ve İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu raporları oluşturdu. İncelemelerde, 2024 senesinde yapılan bazı ihale ve doğrudan teminlerde ciddi usulsüzlükler gerçekleştirildiği, mal ve hizmet alımlarında mükerrer faturalar hazırlanarak fahiş ödemelere imza atıldığı belirlendi. Özellikle dönemin Özel Kalem Müdürü ve BAYBEL AŞ Yönetim Kurulu Başkanı B.U.'nun sorumluluğundaki harcamaların bilirkişi raporlarıyla da teyit edilmesi üstüne soruşturma derinleştirildi.

Operasyonun en dikkat çekici bölümlerinden birini ise Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) belirlediği para trafiği oluşturdu. İncelemelere göre, ihalelerde ve doğrudan teminlerde teklif veren şirketlerin birbiriyle ilişkili olduğu, bazı hizmetlerin sadece kağıt üstünde yapılmış gibi gösterildiği belirlendi. MASAK hesap hareketleri üstünden gerçekleştirilen incelemelerde, şirketlere yapılan hak ediş ödemelerinin daha sonra firmalar arasında paylaştırıldığı tespit edildi. Ayrıca BAYBEL AŞ tarafından şirketlere aktarılan paraların bir bölümünün eski BAYBEL Yönetim Kurulu Başkanı B.U., kardeşi H.U. ve önceki dönem Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın oğlu Yağız Sandal'ın kişisel hesaplarına aktarıldığı belgelendi. Savcılık, Serdar Sandal'ın liderliğini yaptığı düşünülen bu yapının, emir-komuta zinciri içinde ve süreklilik arz edecek biçimde hareket ettiğini vurguladı.

Eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal

20 MİLYON LİRA KAMU ZARARI OLUŞTU

Mali uzmanların raporlarına göre, 2023-2024 senelerini kapsayan usulsüz iş ve işlemler sonucunda toplam 20 milyon 85 bin 188,5 lira kamu zararına neden olundu. Ayrıca, belediyeden doğrudan temin alan şirket sahiplerinin, Bayraklı Belediyesi personeline toplam 4 milyon 625 bin 400 TL rüşvet niteliğinde para transfer ettiği de raporlandı.

48 kişilik gözaltı listesinde, bürokratlar ve şirket sahiplerinin dışında siyaset dünyasından da kritik isimler yer alıyor. Sandal döneminde de görevde olan mevcut CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin ile geçmiş dönem CHP Bayraklı İlçe Başkanı Levent Ölçer evlerinden gözaltına alındı. Ayrıca Yeni Partili belediye meclis üyesi Yusuf Metin'in dışında, CHP'li eski meclis üyeleri Ertuğrul Civelek, Hatice Tatlı ve Gaffar Akkel de gözaltına alınanlar arasında yer alıyor.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Serdar Sandal'ın oğlu Yağız Sandal ve B.U.'nun kardeşi H.U. ile beraber, usulsüz mal ve hizmet alımlarına imza atan diğer personelin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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