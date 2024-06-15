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Bayram tatilinde hava trafiği yoğun! THY'den ek sefer ve gecikme açıklaması

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bayram tatilinde hava trafiği yoğun! THY&#039;den ek sefer ve gecikme açıklaması

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları'ndan, Kurban Bayramı tatili boyunca oluşan yoğunluğa ilişkin açıklama geldi. THY ek seferlerin düzenlendiğini ve gecikmelere karşı ekiplerin çalıştığını bildirdi.

Türk Hava Yolları, Kurban Bayramı tatili nedeniyle Avrupa hava sahasında yaşanan yoğunluğa ilişkin açıklama yaptı. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yolcularının memnuniyetini daima odak noktası alan bayrak taşıyıcı havayolumuz, Bayram tatili boyunca ilâve talebi karşılamak adına ek seferler düzenlemektedir.

Uçuşlarımızın zamanında kalkışına yönelik sergilediğimiz tüm gayrete rağmen, mevcut meteorolojik etkiler ve özellikle Avrupa’da yaşanan hava sahası yoğunlukları nedeniyle seferlerimize kalkışlarında slot uygulanmakta ve bu da zaman zaman gecikmelere neden olabilmektedir.

"SÜRECİ MİNİMALİZE ETMEK İÇİN YETKİLİ EKİPLERİMİZ ÇALIŞIYOR"

Süreci minimize etmek adına yetkili ekiplerimiz bilfiil çalışmakta olup, uçuşlarının güncel durumuyla ilgili olarak da yolcularımıza vakitlice ulaşmaktadırlar.

Bu oldukça yoğun Bayram trafiğinde, yolcularımızın uçuşlarını, Türk Hava Yolları kalitesinden zerre ödün vermeksizin icra etme gayretimizle kendilerine iyi uçuşlar diliyor, Kurban Bayramlarını tebrik ediyoruz.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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