Bugün son gün! THY en az lise mezunu 'tecrübesiz kabin personeli' alıyor

EN AZ LİSE MEZUNU OLMA ŞARTI

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada başvuru şartları sıralandı. Kabin memuru adayları için açılan 'Take-Off Kabin' ilanına en az lise mezunu olanlar başvurabilecek. Ayrıca ilana başvurmak için 1 Ocak 1982 ile 31 Aralık 2004 arasında doğmuş olmak gerekiyor.

Değerlendirme süreçlerinde başarılı olanlar, kabin memuru adayı unvanıyla işe başlatılacak ve İstanbul-Florya'daki THY Uçuş Akademisi'nde 2 aylık eğitime katılacak. Bu eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, kabin memuru olarak uçuş görevine başlayacak.

'Take-Off Kabin' ilanı için THY'nin kariyer.thy.com internet adresi üzerinden alınan başvurular bugün sona eriyor.