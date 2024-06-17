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Bayramın birinci günü kaybolan çocuğun cesedi bulundu!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bayramın birinci günü kaybolan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu.

Olay Siverek'e bağlı Dardağan köyünde yaşandı. 11 yaşındaki Mustafa Buğday’dan uzun süre haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya haber verdi.

CESEDİ GÖLETİN KENARINDA BULUNDU

Ekipler geniş çaplı arama çalışması başlattı. Göletin kenarında çocuğa ait olduğu tahmin edilen elbiseye ulaşıldı. Çalışmalar gece geç saatlere kadar sürdü, sular çekilince çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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