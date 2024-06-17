Bayramın birinci günü kaybolan çocuğun cesedi bulundu!
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bayramın birinci günü kaybolan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu.
Olay Siverek'e bağlı Dardağan köyünde yaşandı. 11 yaşındaki Mustafa Buğday’dan uzun süre haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya haber verdi.
CESEDİ GÖLETİN KENARINDA BULUNDU
Ekipler geniş çaplı arama çalışması başlattı. Göletin kenarında çocuğa ait olduğu tahmin edilen elbiseye ulaşıldı. Çalışmalar gece geç saatlere kadar sürdü, sular çekilince çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı