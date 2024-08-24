Bayrampaşa’da korkunç olay! Hava almak için çıktı, korkunç şekilde can verdi
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Bayrampaşa’da hava almak için evinin balkonuna çıkan Serkan Aksakal feci şekilde can verdi. Dengesini kaybederek yere düşen Aksakal, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Bayrampaşa’da yaşayan Serkan Aksakal, hava almak için çıktığı evin balkonundan düştü. Aksakal’ın düştüğü o anlar kameraya yansıdı.
Feci olay, dün gece saatlerinde Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hava almak için evinin balkonuna çıkan Serkan Aksakal dengesini kaybederek korkuluklardan aşağıya düştü.
DURUMU KOMŞULAR FARK ETTİ
Komşularının durumu fark etmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yapmasının ardından ağır yaralanan Serkan Aksakal ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Yaralı Aksakal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
KORKUNÇ ANLAR KAMERADA
Evinin balkonundan dışarıyı izlediği esnada dengesini kaybeden Serkan Aksakal’ın zemine düştüğü o anlar kamera yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı