Bayrampaşa’da korkunç olay! Hava almak için çıktı, korkunç şekilde can verdi

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 24 Ağustos 2024 15:48 - Güncelleme: 24 Ağustos 2024 16:14 - Güncelleme:

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Bayrampaşa’da hava almak için evinin balkonuna çıkan Serkan Aksakal feci şekilde can verdi. Dengesini kaybederek yere düşen Aksakal, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.