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Bayrampaşa’da korkunç olay! Hava almak için çıktı, korkunç şekilde can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bayrampaşa’da hava almak için evinin balkonuna çıkan Serkan Aksakal feci şekilde can verdi. Dengesini kaybederek yere düşen Aksakal, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bayrampaşa’da yaşayan Serkan Aksakal, hava almak için çıktığı evin balkonundan düştü. Aksakal’ın düştüğü o anlar kameraya yansıdı.

Feci olay, dün gece saatlerinde Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hava almak için evinin balkonuna çıkan Serkan Aksakal dengesini kaybederek korkuluklardan aşağıya düştü. 

Bayrampaşa’da korkunç olay! Hava almak için çıktı, korkunç şekilde can verdi - 1. Resim

DURUMU KOMŞULAR FARK ETTİ

Komşularının durumu fark etmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yapmasının ardından ağır yaralanan Serkan Aksakal ambulans ile hastaneye kaldırıldı. 

Bayrampaşa’da korkunç olay! Hava almak için çıktı, korkunç şekilde can verdi - 2. Resim

KURTARILAMADI

Yaralı Aksakal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bayrampaşa’da korkunç olay! Hava almak için çıktı, korkunç şekilde can verdi - 3. Resim

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA

Evinin balkonundan dışarıyı izlediği esnada dengesini kaybeden Serkan Aksakal’ın zemine düştüğü o anlar kamera yansıdı.

Bayrampaşa’da korkunç olay! Hava almak için çıktı, korkunç şekilde can verdi - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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