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Amasya'da korkunç olay! 1 işçi hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Amasya&#039;da korkunç olay! 1 işçi hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Amasya'nın Suluova ilçesinde, atık su arıtma tesisi inşaatında korkunç bir olay yaşandı. Toprak kayması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.

Eymir Mahallesi'nde yapımı devam eden atık su arıtma tesisi inşaatında, kazı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. O sırada bölgede çalışma yapan 53 yaşındaki Mustafa Yanar toprak altında kaldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bulunduğu yerden çıkarılan Yanar, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yanar, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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