Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bazada bulunan cesedin sırrı çözüldü! Kurulan tezgaha akıl sır ermez

Bazada bulunan cesedin sırrı çözüldü! Kurulan tezgaha akıl sır ermez

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırşehir'de iki gün önce baza içerisinde battaniyeye sarılı bulunan erkek cesedi ile ilgili yürütülen soruşturmada yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, şahsı ilaçlı su ile öldürdüğü ve bazanın içerisine konulan cesedi hurdacıya taşıdıkları öğrenildi.

Bahçelievler Mahallesi'nde dere kenarına bir bazanın içerisinde battaniyeye sarılarak atılan cesedin yapılan incelemede İran uyruklu M.A.'ya ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Afganistan uyruklu G.M., F.N., S.Z.Z. ve M.N. isimli şahıslar gözaltına alındı.

İLAÇLI SUYLA ÖLDÜRMÜŞLER

4 şüpheli, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alındıktan sonra adli mercilere sevk edildi. İfadelerinde suçunu kabul eden S.Z.Z., M.A.'ya ilaçlı su içirdiklerini ve ağzının köpürmeye başlamasıyla panik olup M.A.'nın üzerini soyduklarını, çevre temizliği yaptıklarını anlattı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Z.Z., tutuklanarak Kırşehir E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Bazada bulunan cesedin sırrı çözüldü! Kurulan tezgaha akıl sır ermez - 1. Resim

POLİS 200 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLEDİ

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cesedin bulunmasının ardından şüphelilere ulaşmak için 200 saatlik kamera kaydı izledi. Kırşehir'e misafir olarak geldiği belirlenen maktul M.A.'nın kaldığı evde içirilen sıvı nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi. Olaydan sonra çevredeki kameralara yansıyan görüntülerde M.A.'dan kurtulmak isteyen şüphelilerin ticari bir araçla cesedi taşıdıkları ve kıyafetlerini farklı bölgelerde çöp konteynerlerine attıkları görüldü. Soruşturmayı derinleştiren polis, Ahi Evran ve Bahçelievler mahallelerinde kapı kapı gezerek cesedin taşındığı hafif ticari aracı aradı.

İZ BIRAKMAMAK İÇİN TEMİZLİK YAPMIŞLAR

Kırşehir polisi, araştırmalar sonucu kısa sürede cinayeti çözerek, şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin M.A.'nın öldükten sonra kanıt bırakmamak için kıyafetlerini çıkardıkları, çevre temizliği yaptıkları ve bazanın içerisine battaniye ile sararak sakladıkları ve bazayı hurdacılık yapan bir kişiye taşıttıkları tespit edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
KPSS MEB tercih sonuçları açıklandı!18 yıllık yönetmen kovulduğunu duyurmuştu! Arka Sokaklar koltuğunu devralan isim belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Esnafla zabıtanın kavgası meydan muharebesine döndü: 15 yaralı - GündemEsnafla zabıtanın kavgası meydan muharebesine döndüKPSS MEB tercih sonuçları açıklandı! - GündemKPSS MEB tercih sonuçları açıklandı!Kocasına kızıp evi ateşe verdi; kendi yaralandı - GündemKocasına kızıp evi ateşe verdi; kendi yaralandı75 yaşındaki adam genç kızın fotoğrafını çekti, savunması 'yok artık' dedirtti - Gündem75 yaşındaki tacizci adamın pes dedirten savunmasıBergama'daki yangına müdahale için gittiği bölgede kaza geçiren Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş şehit oldu - GündemOrman İşletme Müdürü Bergama'da şehit olduErzurum'da 8 aylık bebeğin cansız bedeni sazlık alanda bulundu - Gündem8 aylık bebeğin cansız bedeni sazlık alanda bulundu
Sonraki Haber Yükleniyor...