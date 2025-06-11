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"Bazı bakanlıklarda sistem revizyonu" iddiası! 3 bakanlık kendi içlerinde birleşecek

Kaynak: HABER MERKEZİ
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&quot;Bazı bakanlıklarda sistem revizyonu&quot; iddiası! 3 bakanlık kendi içlerinde birleşecek
Gündem Haberleri  / HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine'de değişiklik yapacağı iddia edildi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, "Kabine değişiminin yanında yönetim biçiminin ve sistemin revizyonu gündemde. Bazı bakanlıkların bölünmesi gündemde; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı ayrılacak. Bu 3 bakanlık kendi içlerinde birleşecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimlerin ardından AK Parti ve kabinede 'değişim' sinyali vermişti. AK Parti Genel Kongresi'nin ardından böyle bir hamle yapmayan Erdoğan'ın yakın bir zamanda kabineye müdahale edeceği iddia edildi.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, bakanlıklarda revizyonun gündemde olduğunu aktardı. 

"Bazı bakanlıklarda sistem revizyonu" iddiası! 3 bakanlık kendi içlerinde birleşecek - 1. Resim

"3 BAKANLIK KENDİ İÇLERİNDE BİRLEŞECEK"

Atik "Kabine değişiminin yanında yönetim biçiminin ve sistemin revizyonu gündemde. Bazı bakanlıklar bölünmesi gündemde; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ayrılacak. Bu 3 bakanlık kendi içlerinde birleşecek" açıklamasında bulundu. 

"Bazı bakanlıklarda sistem revizyonu" iddiası! 3 bakanlık kendi içlerinde birleşecek - 2. Resim

MÜSTEŞARLIKLAR GERİ Mİ GELİYOR?

Müsteşarlıkların yeniden getirilmesinin gündemde olduğunu vurgulayan Atik "Müsteşarlık sistemi getirildiğinde Bakan yardımcılıkları 1-2'ye düşürülecek. Bir bütün sistem değişikliğine gidilecek. Bu hafta içerisinde olması bekleniyor" ifadelerini kullandı. 

"MEHMET ŞİMŞEK ASLA GİTMEZ"

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, kabinede değişiklik iddialarına dikkat çekerek "Erdoğan kabineyi değiştirecekse ya ağustos eylül gibi ya da 2026 Ocak ayı gibi yapar. Mehmet Şimşek asla gitmez" diye konuştu. 

Kaynak: HABER MERKEZİ

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