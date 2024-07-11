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Bebeğini poşet içinde Kastamonu'da bir çöp konteyneri yanına atan kadın tahliyesini istedi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kastamonu, Yenidoğan, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

2023'ün kasım ayında Kastamonu'daki bir çöp konteyneri yanında bulunan bebeğin annesi hakkında açılan dava devam etti. Pişman olduğunu söyleyen 18 yaşındaki Cansu Ç, tahliyesini istedi.

2 Kasım 2023 tarihinde Kastamonu il merkezi Kuzeykent Mahallesi'nde Karadut Sokak üzerinde çöp konteynerinin yanında çöp poşetine sarılı vaziyette erkek bebek bulunmuştu. Cansu Ç. (18) hakkında “kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme” suçlamasıyla açılan davanın görüşülmesine devam edildi.

MİNİK BEBEK SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk müdahalesinin ardından yeni doğan erkek bebek, yaşama tutundu.

Olayın ardından Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, çöpte bulunan bebeğin annesinin Cansu Ç. olduğu tespit edildi. Ailesinden habersiz tuvalette doğum yaptığı belirlenen Cansu Ç. tutuklandı. Tedavi altına alınan bebeğin ise Ankara'daki tedavisinin ardından sağlığına kavuştuğu öğrenildi.

Bebeğini poşet içinde Kastamonu'da bir çöp konteyneri yanına atan kadın tahliyesini istedi - 1. Resim

"PİŞMANIM" DEDİ, TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Olayın ardından Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde, Cansu Ç. (18) hakkında “kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme” suçlamasıyla açılan davanın görüşülmesine devam edildi. Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığı ile katılan Cansu Ç. savunma yaptı. Çok pişman olduğunu söyleyen Cansu Ç., “Tahliyemi ya da ev hapsi cezası verilmesini istiyorum” dedi.

"BABAM ÇÖPÜ ATARKEN POŞETİN AĞZINI BAĞLAMIŞ OLABİLİR'

Tanık beyanlarına karşı kendisini savunan Cansu Ç., “Evde babama poşeti verirken ağzı açıktı. Babam çöpü atarken poşetin ağzını bağlamış olabilir” diye konuştu.

Bebeğini poşet içinde Kastamonu'da bir çöp konteyneri yanına atan kadın tahliyesini istedi - 2. Resim

"ODUN TOPLARKEN BEBEK SESİ DUYDUK"

Tanıklardan Cansu Ç.'nin kız kardeşi Canan ile ağabeyleri Ceyhun ve Cihan Ç. ise, kardeşlerinin hamile olduğunu hiç anlamadıklarını, olayı polis geldiğinde öğrendiklerini belirtti.

PişTanıklardan Burak K. de çöp konteynerinin yanına odun almaya gittiklerini belirterek, “Çöp konteynerinin yanında çöp kovası bulunuyordu. Odun toplarken bebek sesi duyduk. Poşetin ağızını açtık. Poşeti açınca içinden bebek bacağı çıktı. Sonrasında hemen polisi arayıp ihbarda bulunduk. Poşetin ağzı kapalıydı. Biz poşeti açınca poşetten bebek bacağı dışarı çıktı. Sonra bebek hareket etmeye başladı. Biz önce kedi zannettik ama poşetten bebek çıktı” şeklinde konuştu.

Bebeğini poşet içinde Kastamonu'da bir çöp konteyneri yanına atan kadın tahliyesini istedi - 3. Resim

"BİZ POŞETİN AĞZINI AÇINCA HAREKET ETMEYE BAŞLADI"

Tanıklardan İsmail K. ise, “Biz, akşamları halı sahanın önünde ateş yakıyoruz. Odun almamız gerekti. Çöp konteynerinin yanında çok fazla odun vardı. Ben de arkadaşları odun almaları için çöpün yanına gönderdim. Çöp ağzına kadar doluydu. Arkadaşlarda çöpte kedi görmüşler. Çöp konteynerin yanında da çöp kutusu vardı. Arkadaşlarımız kediyi kontrol ederken poşetten ses geldiğini duymuşlar. Poşetin ağzını açınca da içinden bebek bacağı dışarı çıkmış. Sonra bana seslendiler, dayı buraya gel diye. Yanlarına gittiğimde poşetin ağzını açıp baktık içinde bebek var. Bebek ağlamıyordu. Biz poşetin ağzını açınca hareket etmeye başladı. Sonra ambulansı aradık. Bebek başının üzerine doğru atılmış gibi duruyordu. Daha göbek bağı da kesilmemişti” ifadelerini kullandı.

TUTUKLULUĞUNUN DEVAMI KARARI ÇIKTI

Mahkeme heyeti, Cansu Ç.'nin tutukluluğunun devamına karar verdi. Bebeğin sağlık durumu ile ilgili rapor alınması için talepte bulunulmasını isteyen mahkeme heyeti, iddianamenin hazırlanabilmesi için dosyanın Cumhuriyet savcısına teslim edilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Bebeğini poşet içinde Kastamonu'da bir çöp konteyneri yanına atan kadın tahliyesini istedi - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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