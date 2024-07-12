Behzat Ç'ye büyük tepki: Ömer Halisdemir’in kemiklerini sızlattı

15 Temmuz direnişinin sembol ismi Ömer Halisdemir’in ikametgâhı Etimesgut’ta anma programını iptal eden Erdal Beşikçioğlu’na isyan var: Bu yapılan kahramana saygısızlık. CHP hainleri sevindirmeyi görev edinmiş...

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde ‘tasarruf’ tedbirlerini gerekçe göstererek, herhangi bir anma programı yapmama kararı alan Erdal Beşikçioğlu’nun başkanlığını yaptığı CHP’li Etimesgut Belediyesine 15 Temmuz şehitlerinin yakınları da tepkili. Bunlar arasında hain darbe girişimine direnirken şehit olan Mustafa Solak’ın eşi Melek ve oğlu Emre de bulunuyor.

“İNANAMADIM”

Gazetemize konuşan Melek Solak “Etimesgut Belediye Başkanı’nın aldığı kararı öğrendiğimde çok üzüldüm. Nasıl böyle bir tasarruf tedbiri olabilir? Anmanın tasarrufla ne alakası var anlamadım. Zaten onlardan bir şey beklemiyorum, ama bu kararla şehitlerimizin kemikleri sızladı. Eski Belediye Başkanı’mız bizimle çok ilgileniyordu. 15 Temmuzlarda burada demokrasi nöbeti tutuyorduk. Biz 7/24 anma istemiyoruz ki. Belediye Başkanı’nın aldığı kararı duyunca bir kere daha yıkıldık. Kararı duyunca şehidimin emaneti oğluma sarılıp ağladım. Oğlum beni, ‘Unutanların kanı kurusun anne. Babamla gurur duyuyorum, hain çocuğu değilim, şehit çocuğuyum çok şükür’ diye teselli etti” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz şehidi Mustafa Solak’tan geriye eşi ve çocuğuyla çektirdiği bu fotoğraflar kaldı.

“YAZIKLAR OLSUN”

Şehit Mustafa Solak’ın oğlu Emre de karardan dolayı çok üzüntülü olduğunu söyledi. Emre Solak “Etimesgut 31 Mart’ta CHP’ye geçti. Nasıl olacağını düşündük. Çünkü belediyenin başına sanatçı bir insan geldi. ‘Sanatçı dediğimiz kişi bizden ve dilimizden anlar’ dedik. Erdal Beşikçioğlu’nun bizim durumumuzu anlayacağını zannettik ama bizi yanılttı. Babamı bu vatana şehit vermişim. Erdal Beşikçioğlu’nu kınıyorum. Melek Mosso’ya konser düzenleyip bir sürü para veriyor. 15 Temmuz anmasına mı bütçesi yok? Babamın ve Ömer Halisdemir’in kemiklerini sızlattı, yazıklar olsun” diye konuştu.

İlgili Haberler Etimesgut Belediye başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu ilk nikahını kıydı

AK Parti ABB ve Pursaklar Belediyesi Meclis Üyesi Abdurrahman Özkan da “CHP vatan hainlerini sevindirmeyi kendine görev edinmiş. Her fırsatta teröristlerle ittifak yapanlardan ve aynı masaya oturanlardan da başka bir şey beklenmezdi zaten” dedi. Haber Merkezi