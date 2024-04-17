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Etimesgut Belediye başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu ilk nikahını kıydı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Etimesgut Belediye başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu ilk nikahını kıydı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart yerel seçimlerinde Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, ilk nikahını kıydı. Nikahtan fotoğraflar sosyal medyada paylaşılırken, yorumları da beraberinde geldi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde Ankara’nın Etimesgut Belediyesi el değiştirdi. Erdal Beşikçioğlu, CHP’den aday gösterildiği Ankara Etimesgut ilçe belediye başkanlığını yüzde 56,58 oyla kazandı. 

Geçtiğimiz günlerde mazbatasını devralarak göreve başlayan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, ilk nikahını kıydı. 

Etimesgut Belediye başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu ilk nikahını kıydı - 1. Resim

Göreve başladıktan sonra ilk nikah merasimini gerçekleştiren Beşikçioğlu, Mine Kaya-Berkay Dinçsoy çiftini evlendirdi. 

Etimesgut Belediye başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu ilk nikahını kıydı - 2. Resim

“İLK NİKAHIMIZI KIYDIK”

Fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Erdal Beşikçioğlu, altına “İlk nikâhımızı kıydık. Mine Kaya - Berkay Dinçsoy çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyorum” notunu düştü.

Sosyal medyada kullanıcılar “Etimesgut’ta evlenmek için bir nedenimiz oldu” , “Size başkanlık çok yakıştı” , “Cübbe yakışmış başkanım” gibi yorumlar geldi.

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Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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