31 Mart yerel seçimlerinde Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, ilk nikahını kıydı. Nikahtan fotoğraflar sosyal medyada paylaşılırken, yorumları da beraberinde geldi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde Ankara’nın Etimesgut Belediyesi el değiştirdi. Erdal Beşikçioğlu, CHP’den aday gösterildiği Ankara Etimesgut ilçe belediye başkanlığını yüzde 56,58 oyla kazandı.

Geçtiğimiz günlerde mazbatasını devralarak göreve başlayan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, ilk nikahını kıydı.

Göreve başladıktan sonra ilk nikah merasimini gerçekleştiren Beşikçioğlu, Mine Kaya-Berkay Dinçsoy çiftini evlendirdi.

“İLK NİKAHIMIZI KIYDIK”

Fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Erdal Beşikçioğlu, altına “İlk nikâhımızı kıydık. Mine Kaya - Berkay Dinçsoy çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyorum” notunu düştü.

Sosyal medyada kullanıcılar “Etimesgut’ta evlenmek için bir nedenimiz oldu” , “Size başkanlık çok yakıştı” , “Cübbe yakışmış başkanım” gibi yorumlar geldi.